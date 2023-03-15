法國兩院聯合委員就退休改革法案文本達成共識

法國/退休改革/議會

法國兩院聯合委員3月15日周三就退休改革法案文本達成共識，在退休改革法案將於周四於兩院再次投票並得以通過前夕，總統馬克龍周三晚間召集總理及多位部長參加的會議，就具有爭議的法案進行討論。

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法新社消息，法國國民議會及參議院14名不同黨派成員組成的聯合委員會，周三就退休法案文本達成一致。法國總理博爾內在推特上發文表示，“(兩院就退休改革法案文本）達成妥協，回應了法國民眾的要求，共同為國家制定解決方案”。

與此同時，法國八大工會周三啟動第八輪全國罷工和集會活動，繼續反對政府的退休改革法案。其中垃圾收集工人的罷工踏入第十天，導致首都巴黎等城市街上大量垃及堆積如山。不過，周三罷工規模及參與人數都少於3月7日的抗議活動。在巴黎，警方派出大批警力維持秩序，一批穿黑色衫的示威者在遊行期間襲擊商店，警方說，至今拘留至少9人。工會希望在全國舉行超過200場集會遊行，以能夠向議員施壓，不要支持法案。

聯合聯合委員會 (CMP) 的七名代表和七名參議員周三已就退休改革法案文本達成一致，由於支持總統馬克龍的執政大黨以及對退休制度改革持較開放態度的中右翼政黨議員佔多數，委員會最後就法案文本達成一致並不出乎意料。該協議規定將法定退休年齡從62歲推遲到64歲，這一關鍵的改革條款遭到工會以及左翼和極右翼反對派的反對。

退休改革法案將在3月16日周四上午在參議院進行投票，由於右翼和支持改革的中間派佔多數，法案預料將順利通過；法案隨後於下午送交國民議會投票，由於執政黨在國民議會沒有過半數控制權，法案能否通過仍然存疑，但政府可動用憲法第49條第3款，繞過國會強行通過法案。