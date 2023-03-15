流亡美國的億萬富翁郭文貴在紐約被捕

中國社會

流亡美國的商人郭文貴周三在紐約被捕。美國司法系統指控他詐騙了他的數千名互聯網用戶超過10億美元。紐約南區檢察官辦公室表示，美國政府沒收了郭文貴超過 6.3 億美元的涉嫌欺詐收益。

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美國紐約南區檢察官辦公室周三宣布，現年52歲的郭文貴“今天上午在紐約市被捕”。紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）和美國聯邦調查局紐約外地辦事處負責人助理主任德里斯科（Michael J. Driscoll）公開一份 12項罪名的起訴書，指控郭文貴和共犯余建明（Je Kin Ming），涉及各種電彙欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢指控。郭文貴已在15 日上午在紐約市被捕，並於當天下午出庭。余建明目前在逃。

法新社報道說，這個以中共政權的激烈批評者和民主的堅定捍衛者自居的人，同時與狂熱的美國右翼人士班農保持密切聯繫，郭現在可能面臨著幾個20年的監禁。據指出，班農是郭文貴旗下公司GTV Media Group的董事。

2017年，郭文貴在他位於紐約曼哈頓的豪華公寓里接受法新社記者採訪時保證："我想努力(在中國)實現法治國家，實現民主、自由，這是我的最終目標，如果可能的話，在三年內改換政權"。郭文貴堅決否認中國當局針對他的欺詐指控。

郭文貴曾是中國坐擁數十億的地產大亨。美國司法機構新聞稿稱，郭文貴是一名流亡商人，自2015年以來一直居住在美國並在網上擁有大量追隨者。大約在2018年左右，郭成立了兩個據稱是非營利組織，法治基金會和法治協會，並以此來聚集“與他聲稱的中國政策目標一致”的支持者。郭文貴利用他身為中國政府批評者的聲望，在網上獲得了大量支持者。他的追隨者也傾向於相信，如果他們投資於郭文貴的公司，將獲得豐厚的利潤。

紐約檢方稱“郭文貴策畫了一個龐大而複雜的計畫，從他的數千名在線追隨者中騙取超過 10 億美元。郭被控用偷來的錢中飽私囊，包括為自己和他的近親購買一座 50,000 平方英尺的豪宅、一輛價值 350 萬美元的法拉利，甚至還有兩張價值 36,000 美元的床墊，以及資助一艘價值 3700 萬美元的豪華遊艇。”