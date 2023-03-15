美俄防長通話 奧斯汀：美國飛機將繼續在國際法允許範圍飛行

美國/俄羅斯/無人機/黑海

美國防長奧斯汀3月15日周三與俄羅斯防長紹伊古通話，這是美軍無人機14日被俄羅斯蘇-27型戰機撞毀推進器，墜落黑海事件以來，兩國軍方最高層的首次接觸。奧斯汀明確表示，美國(飛機）將會繼續在"國際法允許的任何領空"飛行。

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法新社報道，奧斯汀周三在記者會上表示，"我剛剛與俄羅斯防長紹伊古通了電話。正如我多次說過的，大國應成為透明和彼此保持溝通的典範"。

奧斯汀表示，美國(的飛機）將繼續在國際法允許的範圍內飛行，俄羅斯有責任保障其軍用飛機以專業和安全的方式飛行。"

奧斯汀說，美國極為重視“任何潛在升級的可能性”，“這就是為什麼我認為保持溝通渠道暢通很重要。"奧斯汀表示，我認為我們拿起電話進行溝通非常重要，這將有助於我們防止對未來的誤判。

美軍參謀長米利將軍表示，美國將研究無人機數據以確定事實真相，米利並稱，希望與俄羅斯軍方參謀長進行交談。米利說，"(俄方）是不是故意而為的？我還不知道；但我們知道"攔截"是故意的；攻擊行為也是故意的，而這種舉動極其不專業，而且很危險”。

此前，白宮發言人柯比表示，被俄羅斯戰機攔截後墜入黑海的美國軍用無人機可能已無法找回，但俄羅斯稱，仍將設法找回無人機殘骸。

路透社報導，這是俄烏戰爭以來首次發生此類事件。美國國防部說，俄軍蘇愷27戰鬥機撞擊這架無人機的螺旋槳，使無人機故障。俄羅斯國防部則將無人機墜毀原因歸咎於"動作角度過大"，並稱，俄機並未接觸無人機。

柯比在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說："這架無人機尚未尋回，我也不敢說，我們能找到它。它墜落到黑海非常、非常深的海域，所以我們還在評估，能否採取回收行動，也許沒有辦法。"

克里姆林宮國家安全會議祕書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）則在電視上說："我不知道我們是否能將無人機殘骸找回，但必須找找看，我們一定會這麼做，當然我希望能成功。"

柯比告訴美國廣播公司（ABC），即使俄羅斯尋獲無人機殘骸，美國當局也已採取防範措施，可確保俄方從中吸收有用情報的能力受限。