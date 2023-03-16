中國政治

中國新總理李強首場記者會稱自己是“老網民”，對民企和外資喊話也引起不少議論，有人注意到他說話不帶“金句”，“不背稿子”，口語化，儘管並沒有回答具有挑戰性的問題，倒還“接地氣”。

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中共總書記習近平掌權以來，公開場合很少說話，少數傳出來的成為笑談，比如要大家“擼起袖子干”，比如指責外國人“吃飽了沒事幹”等。後來的公開講話必備稿，喜歡引經據典，結果讀得比較吃力。作為領導人有時還是不得已要說話的，比如去年G20印尼峰會間隙，習找加拿大總理特魯多“論理”，批評後者把兩人的談話傳給了媒體，習看來沒有備稿，“土腔”又流露出來了。

李強的前任李克強隨便談話沒問題，但到後來快下台時，說話也有點磕磕巴巴，斷句斷得很不自然。最後告別時說出了“人在做，天在看……”悲憤還是苦澀？不過，他說中國還有六億多人每月收入不到一千元，許多人還記得。

對李強的記者會首秀，有觀察人士不以為然，“不就是延安土八路那一套話風”。批評者指現在中常委學歷出身一個不如一個，這一點非常接近文革前的班子，但文革前那一班人至少是名副其實的“土八路”，“打江山”的。

讚賞的則以為李強講話樸實。中共一代老幹部都是這樣講話，現在的基層領導幹部，佔山為王，也是這種不太忌諱的講話風格，但一到了中央泡久了，說話風格就慢慢變了。

李強終於有了在國際場合講話的機會，顯得“接地氣”，一方面可能與其剛脫離基層不久有關，另一方面與其官場快速升遷，得到習近平超級拔擢有關，習從今而後儼然大家長，只抓大事，比如抓他最操心的“國家安全”，專心當舵手，經濟民生的事就交給李強辦了。華爾街日報也報道說，李強是一位在習近平面前說得上話的中國新總理。

中國的經濟在習近平三年嚴酷清零之下，在中共幾十年嚴酷的人口生育限制政策之下，已經到了窒息的地步，現在被迫取消清零，被迫重新“抓經濟”，被迫放開人口生育，無論如何，在全球經濟反彈大背景下，中國經濟的反彈是指日可待的，因此，李強開局之年，承諾來個百分之五的GDP，雖然為幾十年最低，也應該是可以企及的，但懂得經濟的都知道，中國經濟內部的運行問題嚴重，青年失業率之高，金融系統之不良，房地產飽含的巨大泡沫，都面臨著總爆破的威脅，李強在完成初任總理的蜜月期之後，能否讓中國走出危機四伏的經濟低谷，是要打一個嚴重的問號的。

而且，最讓外界生疑的是僅僅在幾個月前，李強還是上海大清零的總指揮，上海那場空前的大清零，硬是把一座中外馳名的國際大都市的經濟增長變成破天荒的負增長。習近平想讓自己在浙江擔任省委書記時的大秘李強擔任總理，二十大前，中國官場人人皆知，只是在發生上海大清零這樣遭人怨聲載道造成嚴重人道災難的大清零之後，不要說老百姓痛罵李強，就連唯上的官場也對李強的升遷打上了問號。當時就有知名觀察人士列出兩種前景，要麼李強二十大不入常，但是這樣的話就等於說清零有罪，等於間接譴責了清零政策的制定者習近平；要麼讓李強上，習近平藉此為自己三年清零做出重大肯定，顯示“一切我說了算”，在肯定李強的同時肯定自己的威權。現在看來，習近平選擇了後者。二月份中共政治局肯定防疫取得重大勝利，而且說成是人類文明史的重大成果，也是這種邏輯的延伸。就是說，清零不會錯，錯了等於說習近平錯了，清零是對的，等於說習近平是英明的，這是李強當上總理的權力邏輯。

有些對李強漸漸有好評的尤其對李強新聞記者會有好感的人認為，上海大清零也不能單單怪李強，那是習近平下令做的，李強豈敢違背？而且，李強本來是要在上海做“精準清零”的，有人甚至指出，李強擔任江浙等省領導或者初到上海時，還是頗有一點實幹精神，這和他在新聞會上的講話勁頭是一致的。

獨立政治學者陳道銀不這樣認為，他對費加羅報說，"作為全國最大城市的地方領導人，李克強有一些自主權，若不與中央政府對抗，至少可以設法減輕這些措施。但他服從了命令。這就是新政府團隊的象徵”。

還有人則以蔡奇的故事作比，現在的中共常委，書記處書記蔡奇在地方上時也是比較“實幹”的，還在“知乎”上與人對話，訪問台灣後還寫過博客連載，雖然做着官，似乎給人一種想與民間通聲氣的感覺，但一調到北京就要“清除低端人口”了，變得兇神惡煞，現在你從蔡奇的臉上，能看得出昔日蔡奇一星半點的樣子么？

李強的升遷之路不也如此嗎？紐約時報14日的相關報道也認為：“李強在上海防疫上的轉向顯示出他對習近平的忠誠，這一點似乎讓他在過去20年裡一直與這位最高領導人保持着密切聯繫，並最終使他在周六被提拔到總理位置。”

李強能有多大程度的自主權是一個問題。李克強雖然是一位弱勢總理，習後來大權獨攬，但對李克強還有形式上的尊重，因為李克強的官位與他一樣均來自前朝，而李強的升遷至此，在獨立學者鄧聿文看來：“李強今天的地位完全仰賴習，其總理合法性來自習，未來的政治行情也取決習，可以說，他完全是弱勢和被動的一方，沒有資格和能力對習說‘不’，兩會前媒體透露的在結束清零的問題上他敢對習抗命的信息，肯定是不準確的。”

3月15日，李強任總理後主持召開新一屆國務院第一次常務會議，他說，“新一屆政府要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習領會習近平總書記重要講話和全國兩會精神，認真抓好貫徹落實”。他強調，“國務院首先是政治機關，必須旗幟鮮明講政治，深刻領悟‘兩個確立’的決定性意義，增強‘四個意識’、堅定‘四個自信’、做到‘兩個維護’。”

“國務院首先是政治機關“，李強知道自己的官是怎麼得來的。