波蘭將向烏克蘭交付戰機 白宮：不會改變美國的決策

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波蘭總統杜達周四宣布，波蘭將向烏克蘭交付第一批四架米格-29戰機，波蘭將成為第一個向烏克蘭提供戰機的北約成員國。不過，美國白宮表示，波蘭的決定不會改變美國的決策，美國仍拒絕向烏克蘭提供戰機。美國國防部五角大樓周四公布了無人機事件畫面。

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法新社消息，波蘭總統杜達 (Andrzej Duda) 周四在記者會上表示，"波蘭將在未來幾天先向烏克蘭交付4架全副運行的飛機"。

烏克蘭多次要求西方盟友向其提供先進戰機，特別希望能得到美國的F-16戰機。

不過，白宮發言人柯比隨後表示，波蘭的決定“不會改變(美國的）任何決策”，美國不會採取同樣的做法。

柯比周四向媒體表示，(波蘭的決定）“不會改變我們對局勢的分析。(這一選項）不在桌面上”。柯比並重申，美國總統拜登曾公開反對向烏克蘭交付戰鬥機。

運送戰機援烏將成為俄烏衝突一項關鍵發展，並將提升烏克蘭防禦俄羅斯導彈和無人機攻擊的能力。在運送更多裝備援烏方面，波蘭持續打頭陣，並說服西方跟進。

烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）周四表示，"米格戰鬥機解決不了問題，我們需要F-16戰機，但米格戰機將有助強化我方戰力"。

目前，西方國家正在就派遣戰鬥機展開辯論。丹麥首相弗雷澤里克森周四在丹麥TV2表示，西方國家正在討論是否向烏克蘭派遣戰鬥機事宜。

弗雷澤里克森表示，“這是我們在盟國集團中討論的事情，這是烏克蘭的一個很大願望。”

另外，美國五角大樓周四公布了一架俄羅斯飛機在黑海上空對美國空軍無人偵察機進行不安全攔截的畫面。

五角大樓表示，這段 42 秒的視頻顯示一架俄羅斯蘇-27接近MQ-9無人機的後部，並在它經過時開始傾倒燃料。

美國軍方表示，在俄羅斯戰鬥機向飛行器傾倒燃料並擊中其螺旋槳後，美國軍方於周二將MQ-9死神無人機留在了海中。

俄羅斯否認它故意將無人機擊落。