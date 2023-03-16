美聯儲向銀行系統提供近120億美元貸款 耶倫：美銀行系統依舊健全

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美聯儲周四宣布，自周日以來，已向美國銀行系統提供近120億美元的貸款，美國財政部等部門12日表示，矽谷銀行的所有客戶都將受到保護，將可以提走所需的資金。美國財長耶倫也將向國會保證，美國銀行體系依舊健全。

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法新社消息，美聯儲(Fed)與財政部和銀行業監管機構FDIC周四發表一份聯合聲明稱，美國金融機構已經出台了一系列措施，旨在加州矽谷銀行 (SVB) 破產後保護個人及企業儲戶利益。

另據報道，美國財政部長耶倫周四將告訴聯邦參議院財政委員會，儘管美國矽谷銀行與Signature銀行倒閉引發股市投資人焦慮，美國銀行體系"依舊健全"。

法新社報導，矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）原是美國第16大銀行，也是1980年代以來美國各地新創企業的主要放款銀行。但上周突然爆發大規模擠兌，導致財務崩潰，10日遭到美國監管機關接管。

矽谷銀行與Signature銀行接連倒下，是2008年金融危機以來美國銀行業最大災難。美國當局也迅速介入保護存戶，包括財政部、美聯儲（Fed）與聯邦存款保險公司（FDIC）12日祭出措施，確保矽谷銀行的客戶能夠提取存款。

由於外界擔憂危險擴散，美聯儲也提供銀行業新一項放款工具，讓銀行可以取得額外融資，協助其滿足提領存款等客戶需求，以防矽谷銀行迅速倒閉的事件重演。

耶倫預定周四齣席參院財政委員會（Senate Finance Committee）聽證會。根據事先發布的講稿，耶倫稱，美國政府採取的行動"果斷且強有力"，展現當局確保民眾存款安全完好的承諾。

這場聽證會也將討論美國總統拜登最新預算提案。耶倫在聽證會開始前還表示："我可以再度向委員會成員保證，我們的銀行體系依舊健全。當美國人民需要他們的存款時，存款會在那裡，這點他們可以有信心"。