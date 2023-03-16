蔡英文過境美國 白宮：對台關係維持不變

美國/台灣/蔡英文/美台關係

英國媒體報導台灣總統蔡英文將在3月底出訪，並將過境美國。對此，白宮發言人表示，台灣高層官員過境美國是符合美國一貫做法，美國對台關係的"非官方性質"與美國政策維持不變。另外，美國印太司令稱，美國不尋求圍堵中國，他重申對台政策沒有改變。

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英國"金融時報"報導，台灣總統蔡英文計畫4月訪問中美洲，並將於3月30日在紐約演說並獲頒哈德遜研究所（Hudson Institute）的全球領導力獎（Global Leadership Award）。回程過境美國加州時，也將與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，並應邀在里根圖書館（Reagan Library）發表演說。

中央社消息，白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周四在例行簡報被問及白宮官員是否會與蔡英文會晤時表示，台灣高層官員過境美國，符合美國一貫做法，美國對台關係的非官方性質與美國政策維持不變。

她指出，歷任台灣總統都曾過境美國。蔡英文自2016年上任以來，6次過境美國都十分順利。這類過境行程是出於對訪客安全、舒適、便利與尊嚴考量，符合美國一中政策。過境並非訪問，是私人且非官方性質，這點也沒有改變。

至於是否與麥卡錫會晤，卡琳·讓-皮埃爾指出，在過去的過境期間，台灣高層官員通常會見美國國會議員。國會是獨立且平等的政府機構。

另據中央社報道，美國印太司令部司令阿奎利諾周四在新加坡演講表示，美國不尋求在印太地區發生衝突、不尋求圍堵中國，美國對台政策也沒有改變，不支持台灣獨立，但支持太平洋和平、繁榮及穩定。

阿奎利諾（John C. Aquilino）周四晚在英國智庫"國際戰略研究所"（IISS）在新加坡舉辦的特別講座，以"管控戰略競爭及尋求印太地區長遠未來"為題發表演講。

他在演講中闡明美國政策立場，包括美國不尋求在印太地區發生衝突，而是要擁護以規則為基礎的國際秩序、航行自由，和平解決分歧等。他也強調，美國不尋求圍堵中國，而是會進行激烈競爭。

在對台立場上，他表示，"美國對台政策沒有改變"，美國不支持台灣獨立，但支持太平洋地區和平、繁榮及穩定，免於脅迫及霸凌。

台海情勢緊張之際，與會人士問及北京可能攻台的時間表，阿奎利諾回應表示，對他來說，時間點並不重要，這是因為他就任時，被交付的任務就是要全力藉由整合嚇阻來避免衝突發生，如果阻嚇失效，就必須準備對抗且要獲勝。

他說，"所以我們正全力採取行動"，與盟友及夥伴合作，每天在區域內執行任務。

另一方面，阿奎利諾也在演講中指出，當前全球局勢已從經濟驅動地緣政治的全球化時代，轉為強權國家之間的競爭，安全環境影響經濟、貿易與投資。

他強調，美國是太平洋國家，過去一直、未來也會持續在國際法允許的範圍內飛行、航行及執行任務。美國會積極捍衛航行自由，因為以規則為基礎的秩序及法治是和平、穩定及繁榮的基礎。

他說，以規則為基礎的秩序有助和平解決分歧，確保各國以公開、透明的方式平等發聲，以有助避免衝突。

阿奎利諾表示，美國在符合國際法規範下，在區域內執行任務，捍衛所有國家的航行權利與自由。美國採取這些行動是因為以規則為基礎的國際秩序面臨威脅。

他雖未點名中國、俄羅斯，但批評"修正主義強權"（revisionist powers）尋求破壞並試圖以有利自身的方式取代現行體系，還做出非法的主權主張、違反正式承諾、忽略國際合法判決結果等。

阿奎利諾在演講中多次表明，美國不尋求圍堵中國，但會繼續與對方競爭。

他相信，衝突並非立即到來、也非不可避免，但身為美國印太司令，"這不重要"。印太司令部每天都採取行動，避免任何可能衝突發生。