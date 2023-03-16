中國花生因減產價格登頂

RFI原材/經濟作物

亞洲 – 中國作為全球第一大花生進口國，正加大在市場上的採購量以彌補其減產。花生價格由此上揚，某些品種甚至出現飆漲。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於三天前本周一發布上網的關注話題。市場認為，中國2023年的花生供應缺口很大，是全球第二大進口地歐盟的四倍。

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本台法廣（RFI）法文網2023年03月13日星期一在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的報道。據多方消息渠道，中國正面對一種現實，花生至少減產20%。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Les prix de l'arachide atteignent des sommets en Chine]。換做中文可被譯作：[花生的價格在中國登頂]。下面是簡介以供分享。

--中國花生減產是由於種植面積減少-

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道首先說，中國花生當前減產的原因是由於2022年的種植面積減少了近20%。農業生產者們因政策刺激，改種大豆和玉米。

--中國花生價格在一個月里上漲10%-

據金融時報（Financial Times），由於中國國內缺貨，鄭州商品交易所的花生價格上揚了10%，達每噸1，582美元。在2023年元月至2月的一個月內，每噸價格上揚100美元。紅皮花生的價格甚至創下歷史新高，達每噸2，750美元。

--中國不得不增加國外花生的進口量-

中國國內花生減產致使在國外的採購量增加。阿根廷、巴西、美國，還有印度，甚至還有非洲的塞內加爾和蘇丹，中國的中間商都在積極尋找貨源。中國今年應該進口的花生量是全球第二大進口地歐盟的四倍。

RFI Image Archive / L'arachide : en Afrique de l'Ouest, la demande locale est importante. Ici, nature, rôtie ou en tartinade, l'arachide est omniprésente dans l'alimentation des Ivoiriens. (illustration) © Prisca Gilbert / RFI Image Archive

--氣候災害波及全球花生主要生產國-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，N'kalo的信息顯示，在西非，當地對花生的需求量也很大。價格有利於種植者。在大多數國家，當前的價格首先是由於通貨膨脹和播種面積減少。預計，價格還將繼續上漲。尤其是臨近穆斯林齋月之際，通常消費量更大。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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