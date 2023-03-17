中國改革：金融丶科技改由黨高層領導  評論稱是強黨弱政 憂現「盲人騎瞎馬」險象

中國，改革

中國黨國機構改革被指是強黨弱政, 由黨的最高層牢牢掌握

中國即將改革管治體制，會在中國共產黨中央之下設立有關金融丶科技丶社會及港澳工作的委員會和辦公室；國務院相關部委會因此有所增刪，而人員則會精減5%。方案訂明，中央層面的改革期望在本年內完成，地方改革則爭取在明年完成。一般評論指是強黨弱政，時事評論員劉銳紹則認為，總書記習近平是要把個人認為有危機的範疇牢牢掌握在黨的「最高層」，政治上會與民意距離日大，易出現「盲人騎瞎馬」的險象。

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中共中央和國務院昨(16日)公布上月底由中共二十屆二中全會通過的《黨和國家機構改革方案》，涵蓋深化黨中央丶全國人大丶國務院及全國政協的機構改革，以及優化機構編製資源配置等五部分。在黨中央層面，將組建中央金融委員會丶中央金融工作委員會丶中央科技委員會丶中央社會工作部及中央港澳工作辦公室。但公布未有提及早前流傳成立丶整合公安以至社會組織管理等功能的「中央內務委員會」。

與內務略有關係的改革，是新組建的中央社會工作部，該部將統一領導人民信訪丶建議徵集工作；統一領導全國性行業協會商會黨的工作；以及指導所有非公有制企業和新社會群體等組織的黨建工作。為此，國家信訪局將由中央社會工作部領導。信訪局主要負責接待各地不滿市民的上訪工作，類似外國的申訴部，但過往經常出現地方政府或部門阻截訪民丶以免影響政績的事件。

金融方面，中央層面將組建金融委員會，「負責金融穩定和發展的頂層設計丶統籌協調丶整體推進丶督促落實，研究審議金融領域重大政策丶重大問題等」，並設立中央金融委員會辦公室作為辦事機構，不再保留國務院金融穩定發展委員會。另外會在國務院內組建國家金融監督管理總局，撤銷中國銀行保險監督管理委員會；中國人民銀行分行會加強直線管理，減少分行層級。

人員精減會否重覆「因減得加」老路惹關注

科技方面，除了在中央層面組建科技委員會之外，國務院內亦會「重新組建」科學技術部，但會裁撤國家外國專家局。

在精減人員方面，《方案》訂明，中央和國家機關各部門人員編製統一按照5%的比例精減，但縣丶鄉兩級則不受影響。根據過往經驗，國務院的人員精簡表面上收效，但裁減人員實際會以不同形式與部門掛靠，使人員「因減得加」。

這個被習近平形容為「涉及面比較廣，觸及利益比較深」的《方案》表明，此次機構改革，是為了推動黨對社會主義現代化建設的領導在機構設置上更加科學，以及在運行管理上更加高效。至於落實工作，將會在中央政治局常委會領導下，由中央全面深化改革委員會統籌，地方機構改革由省級黨委領導。

不過，熟悉中國事務的時事評論員程翔向本台指出，整體而言，是次改革是「強黨弱政」，加強黨對相關範疇的管控；另一時事評論員劉銳紹亦同意這是民間觀點，而中共的看法，是把有危機的範疇由黨的「最高層」牢牢掌握，便於應對。但他補充，這裡的所謂危機，不一定是真的危機，而是領導層「認為的危機」，就像北京認為香港問題是外部勢力和港人「不聽話」的問題一樣。

至於中央集權後能否達到提效的目標，劉銳紹認為，尚須觀察，但在政策制訂過程中必然會出現兩大問題，一是難以與主流民意好好結合，二是出現「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」的險象。他總結，集權雖能加強政策落實，但政治上必與民意距離加大，經濟上則因事而異，例如北京一定不會希望「搞死」香港，因為香港仍對北京有經濟價值，但政治上絕對不會放鬆，亦不會受外國影響。