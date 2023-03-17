國際刑事法院對普京發出拘捕令被認為是里程碑事件

俄羅斯侵烏戰爭

就在中國國家主席習近平訪問莫斯科前夕，國際刑事法院周五對俄羅斯總統普京發出拘捕令。此舉受到多國歡迎，烏克蘭總統澤連斯基認為這是“一個歷史性的決定”，法國認為這是一個具有“里程碑”意義的事件。

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法國外交部周五發推表示，國際刑事法院對俄羅斯總統發出拘捕令，“將是一個裡程碑事件”，這意味着，“任何對俄羅斯在烏克蘭所犯罪行負有責任的人，無論其地位高低，都不能逃避司法正義。”

法國外交部在發出的文告中補充說，法國完全支持國際司法的獨立調查，以保證任何在烏克蘭犯下罪行的人終將被繩之以法。

歐盟外交事務最高負責人博雷爾表示，國際刑事法院針對俄羅斯總統普京發出的涉及戰爭罪和非法流放罪的拘捕令是“一個重要的決定”。他補充說，這一決定 "只是讓俄羅斯及其領導人對他們在烏克蘭犯下的罪行和暴行承擔罪責的開始。”俄羅斯應該記住：“不可能存在有罪不罰的現象”。

英國對國際刑事法院以 "非法驅逐 "烏克蘭兒童的戰爭罪對俄羅斯總統普京發出逮捕令表示歡迎。英國外交大臣詹姆斯-克萊弗利在推特上說：“我們歡迎獨立的國際刑事法院採取行動，追究包括普京在內的俄羅斯政權高層人士的責任”。

烏克蘭總統府負責人安德烈-耶爾馬克在電報群上說：“這只是一個開始”。烏克蘭外交部長庫列巴在推特上歡呼"正義之輪正在轉動"。他補充說："我讚揚國際刑事法院決定對弗拉基米爾-普京和瑪麗亞-利沃瓦-貝洛娃發出逮捕令"。後者“是普京的兒童事務專員”。他補充說：“這些"國際罪犯將被追究偷竊兒童和其他國際罪行的責任。”

俄羅斯一直否認其軍隊入侵烏克蘭以來犯下的多樁殘暴罪行，克里姆林宮發言人周五聲明說，“俄羅斯不承認國際刑事法院的管轄權，所有出自它的決定都是無效的。”

位於海牙的國際刑事法院周五針對普京發出拘捕令，拘捕令列舉罪行包括“俄羅斯聯邦總統普京，應對非法驅逐人口（兒童）的戰爭罪和將人口（兒童）從烏克蘭被佔領地區非法轉移到俄羅斯聯邦的戰爭罪負責……”普京被指對上述罪行負有個人刑事責任。他“直接、與他人共同和/或通過他人實施了這些行為”。

瑪麗亞-阿列克謝耶夫娜-利沃瓦-貝洛娃女士，俄羅斯聯邦總統辦公室兒童權利專員，被指應對非法驅逐人口（兒童）的戰爭罪和將人口（兒童）從烏克蘭被佔領地區非法轉移到俄羅斯聯邦的戰爭罪負責。利沃瓦-貝洛娃女士對上述罪行負有個人刑事責任，因為她直接、與他人共同和/或通過他人實施了這些行為。

烏克蘭方面表示，自俄羅斯侵烏以來，超過16000名烏克蘭兒童被流放到俄羅斯，其中多數被安置在孤兒院一類機構或者俄羅斯人家庭。

國際刑事法院建立於2002年，該法院針對一個正在執政的國家元首，且是聯合國安理會常任理事國的領導人發出拘捕令，無疑是空前之舉。