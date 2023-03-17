土耳其推進芬蘭加入北約 美國敦促批准瑞典儘快加入

土耳其/瑞典/芬蘭/北約

土耳其總統埃爾多安3月17日周五表示，土耳其議會展開批准芬蘭加入北約申請的工作，可望5月14日土耳其總統選舉前批准芬蘭的申請。美國及北約對土耳其推進芬蘭加入北約表示歡迎，並呼籲土耳其儘快批准瑞典加入北約。

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法新社消息，土耳其總統埃爾多安周五在安卡拉，與到訪的芬蘭總統尼尼斯托舉行的聯合新聞發布會。埃爾多安表示，芬蘭近期在爭取加入北約方面取得實質性進展，芬蘭已滿足土耳其就自身安全提出的要求，土耳其決定開始推進批准芬蘭加入北約的程序。土耳其議會將就批准芬蘭加入北約的議題進行表決。芬蘭總統尼尼斯托對埃爾多安的決定表示歡迎，同時表示芬蘭仍然希望看到瑞典加入北約，並認為芬蘭不會在沒有瑞典的情況下，正式成為北約成員國。

埃爾多安本周早些時候表示，他可以將批准書提交給土耳其議會批准，這意味着可能會在5月14日選舉之前進行投票。如果土耳其批准芬蘭加入北約，這將意味着芬蘭在瑞典之前成為北約成員的道路實際上已經暢通無阻。

到目前為止，北約30個成員國中有28個已經批准了芬蘭和瑞典加入北約，只剩下匈牙利和土耳其對此表示反對。

埃爾多安周五表示，他要求瑞典向土耳其引渡120名恐怖分子，但瑞典一直未能做到，這是土耳其無法推進批准瑞典加入北約的原因。

土耳其不滿瑞典允許被土耳其列為恐怖組織的庫爾德工人黨的支持者，在土耳其駐瑞典大使館前舉行示威，批評瑞典當局打擊恐怖主義不力。瑞典政府之後批准一項憲法修正案，容許通過更嚴厲的反恐法律，但瑞典議會至少需要六個月才有可能表決相關措施，土耳其決定先讓芬蘭加入北約。

美國白宮國家安全顧問沙利文周五表示，美國對土耳其推進芬蘭加入北約表示歡迎，但"鼓勵"土耳其儘快批准瑞典加入北約。

北約秘書長斯托爾滕貝格也在周五表示，希望芬蘭及瑞典能儘早加入北約，他說，這一點至關重要。