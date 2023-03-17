美英澳3國奧庫斯核潛艇聯盟讓中國發火了

美國總統喬·拜登、澳大利亞總理安東尼·艾博年和英國首相里希·蘇納克在加利福尼亞州聖地亞哥舉行的奧庫斯聯盟 AUKUS 三國夥伴關係啟動儀式上。 2023 年 3 月 13 日

中國和美國之間的關係沒有改善，最近幾天又出現了新的敵對情緒。 周一(13日)美國總統喬·拜登訪問了聖地亞哥的一個海軍基地，在那裡他接待了澳大利亞總理安東尼·艾博年和英國首相里希·蘇納克，具體啟動了 奧庫斯聯盟(Auku)。法國重點雜誌報道指出，這個澳英美的潛艇聯盟讓中國發火了。

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2021 年 9 月簽署的這項協議（這個縮寫詞是由由澳大利亞、英國和美國的英文名的首個字母組成的)，允許讓澳大利亞獲得美國核潛艇。

報道繼續指出，由此產生的聯合聲明沒有點名任何反對者。 它首先宣布“一個新的安全夥伴關係，它將促進一個自由開放、安全穩定的印太地區”。

聯合聲明總結道：“我們相信一個保護自由和尊重人權、法治、主權國家獨立和規範的國際秩序的世界。我們今天宣布的步驟將幫助我們在未來幾十年實現這些互惠互利的目標。”

但不難理解，這在該地區涉及了與中國對抗的問題。

奧庫斯協議對中國來說是“一條錯誤而危險的道路”

中國立刻有所反應，周二，中國外交部發言人汪文斌說： “美國、英國和澳大利亞發表的最新聯合聲明表明，這三個國家正在錯誤和危險的道路上越走越遠，完全無視國際社會的關切，為自己的地緣政治利益服務。”

他堅持說：奧庫斯源於“典型的冷戰思維，只會導致軍備競賽，破壞國際核不擴散機制，損害地區和平與穩定”。

此前一天，北京要求這三個國家“摒棄冷戰和零和博弈的心態”。

根據在聖地亞哥公布的發展計畫，從2023年起，澳大利亞軍方和文職人員將進入英美海軍陸戰隊及他們的潛艇基地。 由於澳大利亞沒有核技術，按計畫這將是該國水手、工程師和技術人員熟悉環境和作業的一段時期。

2027年，四艘美國潛艇和一艘英國潛艇將在澳大利亞珀斯基地 (Perth) 開始部署。 隨後,澳大利亞將購買三至五艘美國核動力弗吉尼亞級潛艇，預定於 2030 年交付。最後，這三個國家將聯手創立新一代攻擊潛艇： AUKUS SSN，由英國和澳大利亞構建和部署。

它們應該分別在2030年代末和2040年代初交付。對於澳大利亞來說，這意味着在南澳大利亞的首府阿德萊德，將擁有一個新的海軍造船廠。 這是60年來美國首次分享他們的核技術。

但奧庫斯聯盟AUKUS的發展並非一帆風順。 由於美國出口和情報共享的限制，它已經被推遲了。

美國也將不得不增加產量，以便能夠運送澳大利亞五艘核潛艇（目前澳大利亞每年生產不到兩艘，美國海軍希望在五年內獲得十艘）。

核潛艇基金的發放必須得到批准，向澳大利亞出售潛艇也必須得到國會的批准。除了與其他兩個國家的聯繫外，國防工業基地的能力，還有五角大樓、外交部都必須考慮在內。 對於澳大利亞來說，使用來自兩個不同國家的核潛艇旗艦，在培訓、維修和備件方面可能會很複雜。

從未使用過核潛艇的澳大利亞現在計畫使用兩種不同級別的核潛艇。

構成替代中國 ：拜登小心翼翼地指出，潛艇不會配備核武器。 但這並未能說服中國。 中國外交部發言人王文斌說，“這三個國家保證他們將尊重核不擴散的最高標準，這純屬謊言。”他指責他們“強迫”國際原子能機構將這個聯盟命名為“Aukus”。

這並不是唯一激怒北京的協議。 四方外長（澳大利亞、印度、日本和美國）已明確表示，他們希望成為中國地位的替代者。

美國對台灣的政治和軍事支持也促使北京做出越來越具有威脅性的回應。

2022年，時任美國國會眾議院議長的南希·佩洛西訪台灣島後，中國向該島發射導彈，並派艦船和戰機前往該地區，模擬軍事封鎖。

聖地亞哥宣布這一消息之際，五角大樓剛剛提交了 2024 年預算提案，這是美國歷史上在和平時期最大的預算之一。 預計將超過 8350 億美元，比國會批准的 2023 年 8160 億美元大幅增加。

這項國防部的預算包括了提供了武器現代化和1450億美元的研發投資。 陸軍減少，但海軍艦隊得到更新，比計畫中的提早更換舊船。 還增加了新的戰鬥機。 整體清楚地表明是為了因應中國的挑戰。

根據中國宣布的國防預算增加 7.2%，今年統計增至 2250 億美元。2027年逢中國軍隊建軍百年慶，必須與其現代化建設的某些目標（此前曾計畫於 2035 年完成）相吻合。

許多專家推斷在這個國防預算上有試圖拿下、控制台灣的風險。 中國擁有世界上最大的海軍，已經使用了 79 艘潛艇，略多於美國，大約是英國皇家海軍的七倍。

兩國本已緊張的關係在 2 月份的中國間諜氣球事件後進一步惡化。 中國隨後拒絕了接聽美國國防部長勞埃德·奧斯汀的電話。

上周，在中國舉行具決定性的年度性的兩會期間，習近平提高了聲調。聲稱 他說：“以美國為首的西方國家對中國實施脅迫、圍堵和打壓，給我國發展帶來了前所未有的嚴峻挑戰。”

新任外交部長秦剛在他的第一次新聞發布會上威脅說：“如果美國繼續在錯誤的軌道上加速前進，任何保障措施都無法阻止脫軌，必然會發生衝突和對抗。 他在入侵烏克蘭的背景下提到了台灣、人權、香港、安全、技術和俄羅斯。

習近平還指出，要“把人民軍隊打造成鋼鐵長城”，維護國家利益和國家安全。 最後，他強調了通過和平或軍事手段控制台灣的重要性。

他說，中國“應堅決反對任何外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程”。