習近平將訪問莫斯科 白宮：不支持中國有關在烏克蘭停火的呼籲

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針對中國國家主席習近平即將訪問莫斯科會晤俄羅斯總統普京，美國白宮表示不支持中國有關在烏克蘭停火的呼籲，認為此舉不僅有利於俄羅斯鞏固陣地，更會使俄羅斯獲得準備重新發動進攻的良機。美國國家安全委員會發言人約翰柯比說：“美國不支持此時停火的呼籲。”

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法新社消息，在中國國家主席習近平下周出訪莫斯科會晤普京前夕，美國國家安全委員會發言人約翰柯比3月17日周五表示， “我們不支持中國在與莫斯科的會談上提出的停火呼籲，這只會讓俄羅斯受益”。柯比明確表示，美國“不支持中國在此時提出的停火呼籲。”

法新社稱，對於領導西方盟國向烏克蘭提供武器對抗俄羅斯入侵的美國來說，這種"停火"將舒緩俄羅斯軍隊的壓力，並使俄羅斯有機會鞏固其對大片烏克蘭領土的控制。

柯比表示，這種"停火"實際上是對俄羅斯征服的支持和認可，俄羅斯得以利用停火的良機進一步鞏固其在烏克蘭的陣地、重整部隊、重新裝備，以便伺機重新發動攻擊，柯比說，"這不是我們認為邁向公平與持久和平的一步"。

柯比並重申，美國總統拜登計畫與習近平通電話，但具體議程尚未開始敲定。他說，“據我所知，(美國）還沒有與中國進行這方面接觸，建立這樣的通話。

美國正在密切關注中國是否會將其對俄羅斯的外交支持擴大到提供武器彈藥的軍事支持。

約翰柯比周五就此表示，北京並沒有“排除這個想法”。他說， “但我們還沒有看到任何跡象可以證實中國做出了這樣的決定，也沒有看到中國(向俄羅斯）提供了武器。