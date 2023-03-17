習近平與澤連斯基對談？ 美國樂觀其成

俄羅斯侵烏戰爭

媒體盛傳中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基將在近日對談，白宮國家安全委員會發言人約翰·科比周四就此評論說，“這將是一件好事”。

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白宮國家安全發言人補充說，美國長期以來一直“鼓勵”這樣的接觸。他聲明說，“我們認為中國人聽取烏克蘭人的想法非常重要，而不只是聽普京怎麼說”。

烏克蘭總統澤連斯基二月底表示：他計畫與中國領導人會晤。

華爾街日報本周開始時報道稱，中國國家主席習近平計畫很快與他的烏克蘭同事對話。若成真，這將是俄羅斯侵烏一年以來，習近平首次與澤連斯基對話。

根據這家報紙，兩人的對話有可能在中國國家主席下周訪問莫斯科之後舉行。

直到目前，北京既沒有譴責也沒有明確支持俄羅斯發動侵烏戰爭，但同時向莫斯科提供外交支持。

星期四，中國外交部長秦剛與烏克蘭外交部長庫列巴進行了電話交談，中方敦促基輔和莫斯科 "儘快 "恢復和平談判，烏克蘭則強調會談中雙方討論了“尊重領土完整原則的問題”。

根據中國外交部事後發布的公告，秦剛稱"中方對危機延宕升級並可能失控感到憂慮，希望各方保持冷靜理性克制，儘快恢復和談，推動重返政治解決軌道。”

烏克蘭外長庫列巴會談後在推特發帖強調： "我們討論了領土完整原則的重要性。我強調了總統澤連斯基的和平方案對結束侵略和恢復烏克蘭的公正和平的重要性。“

2月24日是俄羅斯侵烏一周年，北京當局公布了12點俄烏談判建議。不過，在西方國家眼中，儘管北京在尋求調停衝突，但中國與俄羅斯的親密關係使其喪失了調停者的資格。

美國日前還指責中國打算向俄羅斯提供武器，但中方予以堅決否認。