習近平赴俄 為虎作倀或是和平使者

中俄關係

習近平將在眾目睽睽之下訪俄。

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時間上非常巧合，就在周五中方宣布習近平將於3月20-22日訪俄幾小時後，國際刑事法院對俄羅斯總統普京發出拘捕令，要其對俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪承責。如此，一如法國政治學者邦達茲所言：習近平成為第一個訪問被國際刑事法院通緝的俄國總統的外國元首。

俄羅斯發動的這場侵略戰爭已經打了一年了，普京當初奴化烏克蘭的意圖幾乎落空，仍在下令俄軍和湊數的瓦格納僱傭民兵在烏東一隅頑抗，衛國烏軍與俄羅斯侵略軍對壘，烏軍雖然重挫俄軍，但俄方不分軍民狂轟濫炸，給烏克蘭百姓造成的死傷十分慘重。

中國國家主席習近平此刻出訪俄羅斯，他的目的是什麼呢？是否去莫斯科重申停火呼籲？美國白宮發言人3月17日周五明確表示，美國目前不支持中國有關在烏克蘭停火的呼籲，這種"停火"實際上是對俄羅斯征服的支持和認可，俄羅斯得以利用停火的良機進一步鞏固其在烏克蘭的陣地、重整部隊、重新裝備，以便伺機重新發動攻擊。

中國外交部發言人汪文斌在周五的記者會上解釋說，中俄關係的意義和影響遠遠超出雙邊範疇。習近平主席此次訪俄也是為了和平而去。在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。他說，"中方的主張歸結為一句話，就是勸和促談。 我們始終認為，政治對話是解決衝突爭端的唯一出路，拱火遞刀、單邊制裁、極限施壓只會激化矛盾、加劇緊張，不符合世界上大多數國家的利益和期待。"

汪文清的解釋讓人困惑，在“勸和促談”的口號下，中方不點名地批評支持烏克蘭抗戰的歐美諸國，責其“拱火遞刀、單邊制裁、極限施壓”，中方的評斷不分主次，不分對錯，不分誰是肇事者，誰是受害者，誰是侵略者，誰是被蹂躪者，統統模糊為西方“拱火遞刀”，西方為什麼要這樣做？因為不這樣做，作為主權國家的烏克蘭就會被俄羅斯佔領或者吞併了。

普京發動這場戰爭的目的，就是打着清除烏克蘭納粹的名義在烏克蘭建立納粹統治，西方支援烏克蘭首先是建立在這樣一個基本的信念之上，如果讓強大的侵略者得逞，等於讓世界倒退到叢林時代，受蹂躪的將不僅僅是烏克蘭，西方也將是受害者。因此，普京贏得戰爭的後果對整個人類都是不可想象的。

“政治對話是解決衝突爭端的唯一出路”，在自己的國土被敵人佔領的時候，烏克蘭如何能在槍林彈雨中與強大的俄羅斯進行“政治對話”？道理並不複雜，解鈴還須繫鈴人，烏克蘭戰爭乃普京發動，那麼，只要自認是普京老朋友的習近平說服普京停戰，下令從烏克蘭國土撤軍，這場戰爭就會結束，然後開展政治對話多好？

習近平能否做到？習近平願意不願意做到，這是世人關注的問題。習近平與普京關係親密，兩人會面幾十次，俄烏戰爭爆發前，普京應邀訪問北京，與習近平發表中俄合作無上限聲明，這一聲明給國際社會留下中俄結成反現有國際秩序軸心的印象。

俄羅斯的普京非常歡迎習近平到訪，被孤立的普京需要習近平加持，需要中國的軍火，需要中國的經濟的外交的支持。克里姆林宮周五稱，普京將與來訪的習近平發表俄中進入新時代的聯合聲明。普京顧問稱，“中國理解這場危機的真正原因”。

在北京，星期五，記者追問媒體報道中國向俄羅斯暗中提供軍火真相如何時，汪文清沒有正面回答，而稱中俄合作“正大光明”，稱“中方一向採取慎重負責態度，一貫依法依規對兩用物項出口進行管制，”同時不點名敲打西方：“一些國家在軍售問題上搞雙重標準，在烏克蘭危機中拱火澆油……”外交部發言人竟然把國際社會公開支持主權國家捍衛疆土與他國暗中或可能“做侵略者的幫兇”混為一談。

一些分析人士指出，習近平不必非要與普京結成鐵桿反西方聯盟。中國自身的問題夠多，國計民生，發展經濟科技，富有富強，中國更需要國際社會，更需要與西方搞好關係。而且，中國不是一向強調國際關係最重要的原則之一就是尊重領土和主權完整問題，這不正是烏克蘭所關心的核心問題嗎？習近平是要滿足普京擴張領土與西方敵對到底的心願，從而冒着中國被國際社會孤立的危險，還是本着和平大義，明確要求莫斯科停止戰爭，選擇就在眼前。

普京如果頑固不化，習近平至少可以做出一個很容易做出的姿態，滿足烏克蘭總統澤連斯基的要求，乘着這次訪問莫斯科的機會，順道訪問基輔，與澤連斯基對談，顯示中國支持任何國家維護領土和主權完整的誠意，為中國願意做和平使者的誠意加分 ?讓世人真正相信“中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊”。