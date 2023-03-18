歐美不安關鍵原材(MPC)依賴性

RFI原材 / 供應鏈

歐盟（UE）已於本周就關鍵原材料（MPC）提出了一項新規則的草案。目標是要在歐洲地域內加大對礦物的開採，重啟精鍊工業，保障歐盟內的供應。這是本台RFI法語«原材料»專欄節目（Chronique des Matières Premières）於本周五發布上網的最新焦點話題。布魯塞爾和華盛頓一致認為，需要減少對中國的依賴。

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本台法廣（RFI）法文網2023年03月17日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者瑪莉-皮埃爾（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新報道。布魯塞爾吃一塹，長一智。鑒於化石能源此前極端依賴俄羅斯供應，歐盟想要避免未來在鈷、鎳或鋰等關鍵原材料（MPC）上重蹈覆轍。多位支持這一立場的歐洲議員在法國[世界報]（Le Monde）上解釋說，在當前氣候變化的大環境下，沒有關鍵原材料（MPC）就不能安全。如同我們需要醫院或學校那樣。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存檔圖片：[原材料]專欄。 © RFI Image Archive

本台RFI法文專欄上這篇報道的原標題為：[Matières premières critiques: l’Europe cherche à réduire ses dépendances]。換做中文可被譯作[關鍵原材料(MPC):歐洲尋求減少依賴性]。下面是簡介以供分享。

--歐美決定一起減少對中國的依賴-

本台法廣RFI«原材料»專欄(Chronique des Matières Premières)的這篇法文報道提到，歐盟委員會主席馮德萊恩夫人（Présidente Von der Leyen）和美國總統拜登（Président Joe Biden）於上周表達了同樣的擔憂。歐美宣布，共同尋求減少對中國的依賴，與可信任的夥伴發展供應鏈。

RFI Image Archive / Matières premières critiques: l’Europe cherche à réduire ses dépendances. Ici, minerai de nickel à haute teneur (illustration). © Getty - Robin Smith / RFI Image Archive

以鎂（magnésium）為例，歐盟當前所需的消耗量，超過90%依賴進口。至於稀土，86%來自中國。德國經濟研究所（DIW）認為，在27種已明確了的關鍵原材料（MPC）里，有多達14種100%依賴非歐洲的供應商。

--歐洲將縮小對外部供應鏈的依賴-

新框架的目標是要在2030年之前，實現讓10%的關鍵原材料（MPC）取自歐洲地域範圍之內。有專家認為，這是一個現實的目標。歐洲甚至可以做得更好。因為，歐洲擁有可開採的所需關鍵金屬礦藏。歐洲不再想讓某種戰略原材料對第三國的依賴度高達80%或90%。新定下的依賴度最大不超過65%。

--歐洲將加大內部提煉與回收利用-

歐洲工業所需面對的另一挑戰是加工。2030年之前，要實現讓40%的關鍵原材料（MPC）在歐洲的工廠內加工。15%取自回收再利用。歐盟預計，簡化和加快賦予工業設施許可的程序，並也簡化投產項目的程序。

RFI Image Archive / France : des batteries de lithium-ion en production chez Saft Groupe à Poitiers. © REUTERS-Regis Duvignau / RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道最後指出，歐洲的這種新活力似乎已在某些成員國內有了雛形。開採或投產項目成倍增加。在法國有鋰，在芬蘭有鈷，以及生產電動汽車所需的其它礦物。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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