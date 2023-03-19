北京調停續曲 沙特邀請伊朗總統訪問利雅得
發表時間：
伊朗總統萊西周日對沙特國王邀請其訪問利雅得表示歡迎，此舉旨在進一步鞏固和加深兩國不久前在北京達成的和解。
伊朗總統辦公室負責人發推表示，“沙特國王在致萊西總統的信中讚賞兄弟國家達成的協議，並邀請他訪問利雅得，從而強化經濟合作和地區合作。萊西對此表示歡迎”。
3月10日，在北京經過兩個月的談判後，兩個中東地區的“敵國”在北京出人意料地宣布，將恢復兩國已中斷10年的外交關係。
伊朗外長阿卜杜拉希揚周日表示，兩國外長將在近期會晤。他表示有三個地點可供選擇，但他沒有說明具體地點。
遜尼派沙特與什葉派伊朗於2016年斷交，海灣王國科威特、巴林以及阿拉伯酋長國為支持沙特，大幅減少與伊朗的外交關係。最近幾月，科威特、阿拉伯酋長國與伊朗恢復外交關係，伊朗方面3月13日表示，希望儘快與巴黎恢復外交關係。
這兩個石油大國在一些地區衝突中支持互相敵對的一方，如在敘利亞和也門。
伊朗和沙特在北京達成的協議宣布，將在對方國家重新開設大使館，承諾互相尊重對方主權完整以及不要干預各自內部事務。沙特還希望伊朗停止支持也門什葉派反叛武裝。
沙特與伊朗和解給這些國家的交戰各方帶來了驚喜和和解的希望，甚至有可能結束衝突。伊拉克分析人士阿里-拜達爾（Ali al-Baidar）在推特上說，伊拉克是利雅得和德黑蘭之間爭奪影響力的受害者，將成為 "伊朗和沙特阿拉伯之間重建關係的主要受益者"。
但讓對希望與沙特加深關係進一步孤立伊朗的以色列措手不及， 伊朗是以色列的死敵，以色列正密切關注這沙伊關係的發展。
在地緣政治方面，該協議標誌着中國越來越多地參與中東地區事務，分析人士認為，這種模式的轉變可能會挑戰美國在中東地區的主導地位。
不過，觀察人士仍在注視着沙特與伊朗達成的協議具體落實的程度。