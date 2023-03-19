北京調停續曲 沙特邀請伊朗總統訪問利雅得

中東與中國

2023年3月10日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在北京出席與伊朗最高國家安全委員會主任阿里-沙姆哈尼和沙特阿拉伯國務大臣兼國家安全顧問穆薩德-本-穆罕默德-艾班的談判。

伊朗總統萊西周日對沙特國王邀請其訪問利雅得表示歡迎，此舉旨在進一步鞏固和加深兩國不久前在北京達成的和解。

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伊朗總統辦公室負責人發推表示，“沙特國王在致萊西總統的信中讚賞兄弟國家達成的協議，並邀請他訪問利雅得，從而強化經濟合作和地區合作。萊西對此表示歡迎”。

3月10日，在北京經過兩個月的談判後，兩個中東地區的“敵國”在北京出人意料地宣布，將恢復兩國已中斷10年的外交關係。

伊朗外長阿卜杜拉希揚周日表示，兩國外長將在近期會晤。他表示有三個地點可供選擇，但他沒有說明具體地點。

遜尼派沙特與什葉派伊朗於2016年斷交，海灣王國科威特、巴林以及阿拉伯酋長國為支持沙特，大幅減少與伊朗的外交關係。最近幾月，科威特、阿拉伯酋長國與伊朗恢復外交關係，伊朗方面3月13日表示，希望儘快與巴黎恢復外交關係。

這兩個石油大國在一些地區衝突中支持互相敵對的一方，如在敘利亞和也門。

伊朗和沙特在北京達成的協議宣布，將在對方國家重新開設大使館，承諾互相尊重對方主權完整以及不要干預各自內部事務。沙特還希望伊朗停止支持也門什葉派反叛武裝。

沙特與伊朗和解給這些國家的交戰各方帶來了驚喜和和解的希望，甚至有可能結束衝突。伊拉克分析人士阿里-拜達爾（Ali al-Baidar）在推特上說，伊拉克是利雅得和德黑蘭之間爭奪影響力的受害者，將成為 "伊朗和沙特阿拉伯之間重建關係的主要受益者"。

但讓對希望與沙特加深關係進一步孤立伊朗的以色列措手不及， 伊朗是以色列的死敵，以色列正密切關注這沙伊關係的發展。

在地緣政治方面，該協議標誌着中國越來越多地參與中東地區事務，分析人士認為，這種模式的轉變可能會挑戰美國在中東地區的主導地位。

不過，觀察人士仍在注視着沙特與伊朗達成的協議具體落實的程度。