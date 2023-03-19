居西：中國絕對希望結束戰爭

俄羅斯侵烏戰爭

中國國家主席習近平將訪問莫斯科，德國政界對此看法立即大相逕庭。多位政治家持極大的懷疑態度。但中國的外交政策在德國也有堅定的支持者。左翼黨政治家居西表示：中國絕對希望結束烏克蘭戰爭。

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據《柏林日報》報道，左翼黨外交政策發言人居西（Gregor Gysi）向《柏林日報》表示，他從一開始就警告說，“金磚國家可能結盟，反對美國和北約。” 新興經濟體聯盟還包括俄羅斯和中國。中國國家主席將對莫斯科進行訪問，突出了這種可能性。他說，“不過，我希望中國的和平努力也能得到討論。”

居西認為，中國絕對想結束戰爭。“這次，中國可能已經施加了影響，因為俄羅斯比其他國家更依賴中國。但先決條件是也要和美國、北約和烏克蘭達成協議。”

居西認為，北京和莫斯科想要擴大戰略合作，“這是自北約違反國際法的對塞爾維亞的戰爭開始以來的結果。這場戰爭無視俄羅斯的利益，也損害了中國的利益。”“當然。北約和歐盟之前所犯的錯誤，並不能改變俄羅斯對烏克蘭的戰爭違反國際法的事實，必須受到尖銳的批評。”

左翼黨和選項黨都認為，中國希望結束烏克蘭戰爭。選項黨批評德國政府通過向烏克蘭運送武器導致戰爭升級。選項黨議會黨團外交政策發言人比斯特龍（Petr Bystron）向《柏林日報》表示：“希望朔爾茨能維護偉大的和平總理勃蘭特和施密特創立的傳統，前往莫斯科，而不是把這個領域留給中國人。”“作為一個和平黨，我們歡迎一切結束戰爭的外交努力。”

比斯特龍還指出，“作為敵對國家之間的調解人，中國人的外交分量也在增加。北京最近在沙特阿拉伯和伊朗之間的調解中證明了這一點。目前的談判中還有一個事實是，中國對俄羅斯已經有擁有很大的影響力，習近平和普京個人也相處融洽。”中國在結束戰爭方面有政治和經濟利益外，還希望為俄羅斯找到一個留面子的出路。中國也不希望看到，俄羅斯作為美國的制衡力量被削弱。“這兩個國家都有興趣改變由美國主導的單極世界秩序，在歐亞大陸建立自己的霸權。”

但聯盟黨議會黨團外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt,）認為，這次訪問將無助於結束戰爭。習近平可以在任何時候通過聯合國安理會提出嚴肅的和平倡議，但他到目前為止一直沒有這樣做。他認為，非民主國家聯盟將通過這一訪問得到穩固。

社民黨政治家羅特（Michael Roth）認為，中國是烏克蘭戰爭的受益者。他說，“中國繼續向莫斯科提供兩用產品，幫助俄羅斯進行侵略戰爭。這些產品被宣布為民用，但也可用於軍事用途。中國是這場戰爭的受益者，因為中國成功地使俄羅斯更加依賴它。”