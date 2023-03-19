俄羅斯侵烏戰爭

居西：中國絕對希望結束戰爭

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2023年2月22日，俄羅斯外長拉夫羅夫和中國中央外事委員會辦公室主任王毅在莫斯科會晤。
2023年2月22日，俄羅斯外長拉夫羅夫和中國中央外事委員會辦公室主任王毅在莫斯科會晤。 REUTERS - POOL
作者： 柏林特約記者 丹蘭
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中國國家主席習近平將訪問莫斯科，德國政界對此看法立即大相逕庭。多位政治家持極大的懷疑態度。但中國的外交政策在德國也有堅定的支持者。左翼黨政治家居西表示：中國絕對希望結束烏克蘭戰爭。

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據《柏林日報》報道，左翼黨外交政策發言人居西（Gregor Gysi）向《柏林日報》表示，他從一開始就警告說，“金磚國家可能結盟，反對美國和北約。” 新興經濟體聯盟還包括俄羅斯和中國。中國國家主席將對莫斯科進行訪問，突出了這種可能性。他說，“不過，我希望中國的和平努力也能得到討論。”

居西認為，中國絕對想結束戰爭。“這次，中國可能已經施加了影響，因為俄羅斯比其他國家更依賴中國。但先決條件是也要和美國、北約和烏克蘭達成協議。”

居西認為，北京和莫斯科想要擴大戰略合作，“這是自北約違反國際法的對塞爾維亞的戰爭開始以來的結果。這場戰爭無視俄羅斯的利益，也損害了中國的利益。”“當然。北約和歐盟之前所犯的錯誤，並不能改變俄羅斯對烏克蘭的戰爭違反國際法的事實，必須受到尖銳的批評。”

左翼黨和選項黨都認為，中國希望結束烏克蘭戰爭。選項黨批評德國政府通過向烏克蘭運送武器導致戰爭升級。選項黨議會黨團外交政策發言人比斯特龍（Petr Bystron）向《柏林日報》表示：“希望朔爾茨能維護偉大的和平總理勃蘭特和施密特創立的傳統，前往莫斯科，而不是把這個領域留給中國人。”“作為一個和平黨，我們歡迎一切結束戰爭的外交努力。”

比斯特龍還指出，“作為敵對國家之間的調解人，中國人的外交分量也在增加。北京最近在沙特阿拉伯和伊朗之間的調解中證明了這一點。目前的談判中還有一個事實是，中國對俄羅斯已經有擁有很大的影響力，習近平和普京個人也相處融洽。”中國在結束戰爭方面有政治和經濟利益外，還希望為俄羅斯找到一個留面子的出路。中國也不希望看到，俄羅斯作為美國的制衡力量被削弱。“這兩個國家都有興趣改變由美國主導的單極世界秩序，在歐亞大陸建立自己的霸權。”

但聯盟黨議會黨團外交政策發言人哈特（Jürgen Hardt,）認為，這次訪問將無助於結束戰爭。習近平可以在任何時候通過聯合國安理會提出嚴肅的和平倡議，但他到目前為止一直沒有這樣做。他認為，非民主國家聯盟將通過這一訪問得到穩固。

社民黨政治家羅特（Michael Roth）認為，中國是烏克蘭戰爭的受益者。他說，“中國繼續向莫斯科提供兩用產品，幫助俄羅斯進行侵略戰爭。這些產品被宣布為民用，但也可用於軍事用途。中國是這場戰爭的受益者，因為中國成功地使俄羅斯更加依賴它。”

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