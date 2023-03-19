馬英九將赴大陸祭祖成為兩岸分治以來首位登陸的卸任總統

兩岸關係

馬英九基金會執行長蕭旭岑19日晚間發布聲明指出，中華民國前總統馬英九將於3月27日至4月7日前往中國大陸祭祖，並率同青年學子與大陸的學生交流。這將是1949年兩岸分治74年以來，第一位踏上大陸的中華民國卸任總統。

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馬英九此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶與上海。為降低美中台敏感且錯縱複雜的政治效應，他這次前往大陸，不會與中共總書記習近平舉行「馬習二會」。

據指出，馬英九深知此行首訪大陸，會引發相當政治效應，不希望到大陸祭祖的單純願望，捲入國際國內複雜的政治紛擾，甚至被台灣的部分陣營，運用為政治攻擊手段，藉此影響明年大選，因此決定此行不訪問北京，單純定調前往大陸祭祖。

馬英九基金會最近三年致力青年學子培育，「大九學堂」有一百多位學員參與。馬英九認為，兩岸之間年輕人的交流已經中斷好幾年，如果能藉由這次訪問大陸的機會，帶領青年學子與大陸學子交流，是很好的機會。

因此，他將帶領「大九學堂」的青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大陸學生交流。

馬英九在2016年520卸任後，依法管制出國三年，2019年5月19日再被蔡英文政府延長管制兩年，到2021年5月19日為止。從去年5月20日開始，馬英九前往大陸地區（包括港澳），只要在出發前和回來後，向原主管機關，也就是總統府報備即可。台灣總統府發言人林聿禪表示，總統府目前還沒有收到相關的報備。

在馬英九完成五年境管期限後，中國大陸一直希望馬英九前往訪問，不巧遇上新冠肺炎疫情，遲遲無法成行。今年春節後疫情和緩，大陸方面再度提出邀請，馬英九才認真思考回湖南祭祖事宜。

大陸方面配合馬英九祭祖等訪問行程，表達將在安全、便利、禮遇的原則下安排此行。馬英九訪問大陸期間，也會遵守尊嚴、對等原則相待。