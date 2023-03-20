世衛組織仍力促中國提供所有新冠病毒數據

中國/世衛組織/新冠病毒/浣熊狗

今年早些時候，中國科學家將 SARS-CoV-2 病毒的新序列以及基於 2020 年從中國武漢活體動物市場採集的樣本的額外基因組數據短暫上傳到可以開放訪問 GISAID 數據庫，其他國家的研究人員將對病毒進行觀察。世衛組織顧問敦促中國在此新研究後公布所有與新冠病毒相關的數據。

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中國在國際數據庫上簡要分享了對追蹤病原體新發現後，世界衛生組織的顧問敦促中國公布與新冠病毒疫情大流行起源有關的所有信息。

據世界衛生組織稱，這些病原體序列表明貉曾出現在市場上，並且可能也被冠狀病毒感染，這為尋找傳染到人類的傳播鏈提供了新的線索。世衛組織說，中國疾病預防控制中心 (CDC) 隨後顯然是為了允許進一步的數據更新了對這些信息的訪問。

路透社報道稱，世衛組織官員與中國同事討論了此事，中國同事解釋說，新數據旨在用於更新 2022 年的預印本研究。根據世界衛生組織，中國疾控中心計畫將這篇論文重新提交給科學期刊《自然》發表。世衛組織官員說，這些信息雖然不是決定性的，但代表了對新冠病毒起源調查的新線索，應該立即分享。

世衛組織總幹事譚德塞周五表示：“這些數據並不能為大流行是如何開始的問題提供明確的答案，但每一項數據都很重要，可以讓我們更接近這個答案。”譚德塞不無遺憾地說， “這些數據本可以，而且應該在三年前就被共享。”

譚德塞敦促，“我們繼續呼籲中國在共享數據時保持透明，並進行必要的調查並分享結果。”

SAGO 受世界衛生組織委託，繼續調查這場已導致全球近 700 萬人死亡的大流行病的起源。當路透社詢問為什麼之前沒有上傳這些序列時，中國科學院微生物研究所教授、中國疾病預防控制中心前負責人高福說，上傳的數據“不是什麼新鮮事”。他補充說，總部位於慕尼黑的病原體數據庫 GISAID都 記下了序列，而不是中國科學家。

該官員在一份電子郵件聲明中還說，現在“下結論還為時過早”。“所有這一切都必須留給科學家去研究，而不是留給記者或公眾。我們渴望知道答案。”

GISAID 的一位發言人表示，它不會刪除數據。他們表示，這些序列已被“找回”，並且“目前正在使用更新和額外的數據進行更新，作為目前正在審查的手稿的一部分”。

武漢市華南海鮮批發市場於 2019 年底在該市出現新型冠狀病毒後被中國當局關閉。此後，該市場一直是研究該病毒在傳染給人類之前是否感染了其他幾個物種的重點。

世界衛生組織和其他科學家也表示，他們不能排除這種病毒來自武漢一個研究危險病原體的高度安全實驗室的可能性。

中國否認有任何此類聯繫。

2022 年的預印本說，從武漢市場內外的攤位和污水系統收集的 923 個樣本中，一小部分病毒檢測呈陽性；在測試的457個動物樣本中未檢測到病毒。該報最初說，貉不在測試的動物之列。據SAGO 的聲明說，新的分析表明，“作為公共衛生干預的一部分，在市場被清理之前，貉和其他動物可能已經存在”。