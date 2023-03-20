中國/百度/聊天機器人

百度的 Ernie 機器人可以在幾秒鐘內畫出花卉圖片並寫出模仿型唐詩，但將拒絕回答有關中國國家主席習近平的問題，稱所掌握習近平信息不多，路透社測試顯示，機器人對六四的提問，它稱尚未學會如何回答這些問題，並建議說換一個話題吧。

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路透社說經測試顯示，百度的 Ernie 會寫詩，但表示它對習近平的信息不夠。這家中國搜索引擎巨頭百度上周公布了中國最接近 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 的競爭對手，並從周四開始允許用戶申請訪問它。

一些分析師和用戶很快開始對他們使用 Ernie bot 的體驗發表正面評價，並與 ChatGPT 進行並排比較。這推動了百度的股價上漲。

儘管如此，關於百度智力機器人和其他正在開發的中國聊天機器人將如何處理中國大陸敏感話題的問題仍然存在，中國當局嚴格審查互聯網。路透社對 ChatGPT 的測試表明，微軟支持的聊天機器人卻並不反對回答此類問題。

路透社周一向中國機器人提出了幾個關於習近平的問題，包括他是否是一位優秀的領導人、他對中國的貢獻，以及要他的詩和肖像的請求。對於其中一些問題，中國機器人用兩段描述習近平的教育背景和角色作為回應，但拒絕回答大部分問題。

中國機器人說，“作為一個AI大型語言模型，我還沒有學會如何回答這個問題，你可以問我一些其他問題，我會儘力幫助你解決。”它以類似的方式回答了有關中國 1989 年鎮壓北京天安門廣場民主示威活動以及當局對待新疆西部地區維吾爾族穆斯林少數民族的問題。

有時，中國機器人會建議用戶切換主題。它說，“讓我們換個話題，重新開始吧。”路透社在機器人拒絕回答敏感問題時同時收到了十幾次換題提示。

路透社說，這樣的回答並不局限於習近平或中國的敏感話題。當被問及有關美國總統拜登及其前任特朗普的類似問題時，中國機器人也會給出相同的重啟話題提示。

然而，該機器人能夠對一些有關國際關係的問題給出長篇回答，例如為什麼美中關係惡化，儘管當被問及更具爭議性的問題時它就會再次提議改變話題，例如中國是否應該使用武力統一中國台灣。

路透社說，對政治討論的嚴格限制符合百度遵守政府要求審查敏感話題搜索結果的要求。

當被問及它如何處理敏感問題時，該機器人表示，在判斷一個話題是否可以“公開討論”時，它會考慮“相關法律和道德標準”。

據百度首席執行官李彥宏在上周推出 Ernie bot 時表示，百度聊天機器人並不完美，他並呼籲用戶理解機器人錯誤，他補充說聊天機器人將根據用戶反饋呈指數級改進。