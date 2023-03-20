外交部率逾百駐港使節及商會代表訪大灣區 未見美國代表 評論指欲拆堵華聯盟

香港/大灣區

中國外交部駐港特派員公署現正率領一百多名來自外國駐港使節和商會的代表訪問粵港澳大灣區，預計會參觀互聯網科技品牌公司「華為」和作為中國南方省份首個重大科學設施的中國散裂中子源等高迎新科技，並會與省市領導人會晤，以增加對該區的認知和商機；不過，這個高規格的大型參訪團，未見有美國使節或商會代表參與。有評論認為，事件除反映中美關係轉差之外，亦有中方藉商機拆解美國堵華聯盟之意。

廣告 繼續瀏覽後續

這個由駐港公署舉辦的「感知大灣區，開拓新機遇」活動，罕有地由外交部駐港特派員劉光源親自帶隊，隨團的有30餘家外國駐港機構的總領事丶代總領事或代表，近20家商會主要負責人，17家跨國企業丶金融機構高管，港府官員則是商務及經濟發展局長丘應樺丶政制及內地事務局副局長鬍健民等百餘人。

劉光源昨(19日)在啟動儀式上致辭時說，「參訪團規格之高丶規模之大，充分體現在港外國機構和商界對考察丶投資大灣區，搶抓中國機遇的極大熱忱。」他希望，通過這次訪問讓大家「看到當前中國經濟企穩回升丶活力回歸的縮影」。

由昨天起的五天訪問團，將參訪深圳丶東莞丶廣州及珠海四市，並聚焦區內高新科技發展，參訪團昨天傍晚已出席深圳前海推介會，今早則到訪深圳的比亞迪這個新能源汽車巨頭，並乘坐比亞迪雲巴，又進入駕駛艙體驗。據親京媒體《文匯報》報道，波蘭駐港總領事Aleksander Danda形容，比亞迪很不一樣，波蘭尚鬚髮展新能源的基礎設施，港穗的同事正尋求與大灣區內相關產業合作，期待通過此行發現更多合作空間。據了解，參訪團在餘下行程還會參訪騰訊丶「華為」基地及中國散裂中子源。

綜合香港傳媒報道，參加今次活動的，包括歐盟駐港辦事處主任高宇馳丶歐盟駐港澳辦事處貿易及經濟部主管何衛德丶澳洲駐港總領事華怡德，以及俄羅斯丶英國丶日本丶加拿大丶新加坡丶以色列等駐港領事館的代表；商會方面有來自加拿大丶德國丶印尼丶荷蘭及中國印尼商會會長何震發；而商界翹楚則有太古地產白德利（Guy Bradley)丶黑石大中華區主席張利平丶貝萊德中國區負責人湯曉東丶Morgan Stanley和摩根大通等跨國公司高層。

不過，美國駐港總領事館和美國商會未有代表隨團，《明報》指美方未獲邀請，而《星島日報》則表示未知是美方未獲邀請抑或美方不派員參加。

《明報》指出，美國駐港總領事館是香港最大的外國駐港領事館，而美國資本亦是香港最大投資來源之一，但外交公署今次組團獨排美國領事館，可見中美關係之惡劣。報道又指，美國近年聯合盟友企圖孤立中國，中國今次邀約美國盟友但獨漏美國，有「反其道而行」的意味，亦有與美國在外交上正面「抗衡」美國提出的「競爭」之意。

由於外交部駐港公署今次參觀的部分公司和網科業正是美國的制裁對象，網媒D100晨早新聞節目主持梁家權指出，這是以商機吸引美國以外的國家，可見香港已成中國對外「槍口」；另一主持李錦洪則直指，中國是以經濟發展拆解以美國為首的西方堵華聯盟，此行可說是中國在香港進行的大型外交活動，反映香港在北京的心目中，地位更重要，但香港的自主性必然被削弱。

中美在港關係緊張，可見於今年初，美國駐港總領事梅儒瑞首度開腔批評中國人大常委會就《港區國安法》釋法及嚴苛的防疫措施，其後，中國外交部駐港特派員劉光源上月下旬罕有地「私人」約見梅儒瑞，提出「嚴正交涉」和表達強烈不滿，並畫出三條「紅線」，要求美方不得危害中國國家安全丶不得在香港搞政治滲透丶不得詆毀破壞香港發展前景。