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岸田與莫迪舉行首腦會談 莫迪同意出席G7峰會

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印度總理納倫德拉·莫迪，2019年3月28日。
印度總理納倫德拉·莫迪，2019年3月28日。 REUTERS/Adnan Abidi
作者： 東京特約記者 楚良一
4 分鐘

日本首相岸田文雄當地時間20日上午，乘坐政府專機抵達印度新德里帕拉姆空軍基地。抵達新德里後，岸田首相向印度獨立之父甘地紀念碑獻花，之後在首都新德里與印度總理莫迪舉行會談。

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在會談中，岸田首相邀請莫迪出席5月在廣島舉行的七國集團(G7)峰會。莫迪總理當場表示接受邀請出席此次峰會。

岸田首相在會談中表示，七國集團廣島峰會將討論正在遭受俄羅斯侵略的烏克蘭問題，並以中國等為背景，討論維護基於法治的國際秩序的重要性。

 印度與俄羅斯關係密切，從俄羅斯進口武器，對以七國集團為首的國家對俄羅斯制裁持謹慎態度，而作為七國集團輪值主席國，岸田希望拉進與印度的距離，在烏克蘭問題上，得到包括俄羅斯在內的G20輪值主席國莫迪總理的合作。

 他還表示，希望在廣島首腦峰會上將加強與印度為代表的全球南方中的新興國家和發展中國家的關係提到議程上來。

 岸田首相和莫迪總理一致認為，G7G20要在發展金融、糧食安全、氣候能源等問題上密切合作。日本和印度將在糧食和能源短缺等全球性問題保持一致。

 日本試圖通過印度加強與新興國家及發展中國家的聯繫，印度正在增加其在該地區的影響力。

 會談結束後，岸田首相出席了莫迪總理主持的午餐會。午餐會後，岸田首相進行講演，表示將制定新計畫以推動自由開放的印度-太平洋，並將在安全保障方面發揮積極作用。

 在會見結束後的記者會上，岸田表示願意與印度合作，為G7廣島峰會和G20新德里峰會取得成功合作。

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