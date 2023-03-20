岸田與莫迪舉行首腦會談 莫迪同意出席G7峰會

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日本首相岸田文雄當地時間20日上午，乘坐政府專機抵達印度新德里帕拉姆空軍基地。抵達新德里後，岸田首相向印度獨立之父甘地紀念碑獻花，之後在首都新德里與印度總理莫迪舉行會談。

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在會談中，岸田首相邀請莫迪出席5月在廣島舉行的七國集團(G7)峰會。莫迪總理當場表示接受邀請出席此次峰會。

岸田首相在會談中表示，七國集團廣島峰會將討論正在遭受俄羅斯侵略的烏克蘭問題，並以中國等為背景，討論維護基於法治的國際秩序的重要性。

印度與俄羅斯關係密切，從俄羅斯進口武器，對以七國集團為首的國家對俄羅斯制裁持謹慎態度，而作為七國集團輪值主席國，岸田希望拉進與印度的距離，在烏克蘭問題上，得到包括俄羅斯在內的G20輪值主席國莫迪總理的合作。

他還表示，希望在廣島首腦峰會上將加強與印度為代表的“全球南方”中的新興國家和發展中國家的關係提到議程上來。

岸田首相和莫迪總理一致認為，G7和G20要在發展金融、糧食安全、氣候能源等問題上密切合作。日本和印度將在糧食和能源短缺等全球性問題保持一致。

日本試圖通過印度加強與新興國家及發展中國家的聯繫，印度正在增加其在該地區的影響力。

會談結束後，岸田首相出席了莫迪總理主持的午餐會。午餐會後，岸田首相進行講演，表示將制定新計畫以推動“自由開放的印度-太平洋”，並將在安全保障方面發揮積極作用。

在會見結束後的記者會上，岸田表示“願意與印度合作，為G7廣島峰會和G20新德里峰會取得成功合作。”