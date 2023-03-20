普京在人民日報上稱習最親密朋友 習在俄羅斯報稱普京是同道人

中國/俄羅斯/烏克蘭

中國國家主席習近平以及俄羅斯總統普京20日分別在對方權威報刊發表各自的文章，為習近平將開始訪問莫斯科熱身，並以相互讚賞方式闡述了他們對雙邊關係的希望。

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據路透社今天報道稱，俄羅斯總統普京引用中國古代人孔子的話，對習近平大加讚賞。那麼習近平在《俄羅斯報》上說了什麼？據路透社譯自俄文的習近平文章稱，“中俄互為最大鄰邦、全面合作戰略夥伴、世界主要大國和聯合國安理會常任理事國。兩國奉行獨立自主的外交政策，在外交上中國將中俄關係作為主要優先方向之一。”

習近平還說，“雙方不斷加強政治互信，打造大國關係新範式。”“中俄堅持世代友好、互利合作的理念。”“各方深入貫徹世代相傳的友好理念，傳統友誼與日俱增。習近平稱，“國際社會很清楚，世界上沒有哪個國家優於所有其他國家。沒有通用的政府模式，也沒有決定性話語屬於個別國家的世界秩序。”

據習近平說，中國關於烏克蘭危機的建議，即上個月發表的 12 點文件，“儘可能地代表了國際社會意見的統一”。

習近平呼籲走出危機的“理性之道”，“只有大家以共同、綜合、共同、可持續的安全觀為指引，本着平等、審慎、務實的態度繼續對話協商，才能找到解決之道”。習近平說，他和普京在不同地點會面了 40 多次。

普京在中國人民日報上說了什麼？路透社根據克里姆林宮提供的俄文翻譯稱，“我們感謝（中國）在烏克蘭發生的事件中採取平衡路線，了解其背景和真正原因。我們歡迎中國願意在解決危機中發揮建設性作用。”

普京說，“俄羅斯對烏克蘭危機的政治外交解決方案持開放態度。然而，早在 2022 年 4 月，和平談判絕不是我們終止的。和平進程的未來完全取決於是否準備好進行認真的對話，採取考慮到當前的地緣政治現實。”

“我在 2010 年 3 月會見了習近平同志，當時他率領中國代表團訪問莫斯科。我們的第一次會面非常務實，同時又真誠友好。這種溝通方式給我個人留下了深刻的印象。我知道中國非常重視友誼和人際關係。聖人孔子說：“有朋自遠方來，不亦樂乎！”絕非偶然！我們俄羅斯人也非常欣賞這些品質，對我們來說，真正的朋友就像兄弟。在這一點上，我們的人民非常相似。

普京談到從俄羅斯到中國的“西伯利亞力量”天然氣管道是“世紀貿易”。

據普京還表示，石油和煤炭的交付量有所增加，俄羅斯正在幫助中國建造新的核反應堆。普京說，他與習近平正在探索外太空和開發新技術。