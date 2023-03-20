習近平抵達莫斯科 稱今天淺談明天更正式會談

中國/俄羅斯

中國國家主席習近平今天抵達莫斯科，開始對俄羅斯3天正式訪問。按俄羅斯官方消息，習近平抵達後所作講話，稱希望進一步發展中國與俄羅斯合作關係。法新社稱習近平今天就與普京會見，星期二明天更深入會談以及討論主要議題。

廣告 繼續瀏覽後續

中國國家主席習近平周一抵達俄羅斯，並與俄羅斯總統普京舉行峰會，兩位領導人將討論中國解決烏克蘭衝突的計畫，並表明團結一致反對西方。

據俄羅斯電視台報道，習近平在格林尼治標準時間上午10點左右抵達莫斯科伏努科沃國際機場時受到了熱烈的歡迎。根據俄羅斯機構發布的習近平抵達後發表的聲明，習近平定下了基調，稱他對俄羅斯為期三天的國事訪問將為北京與莫斯科關係提供 "新的動力"。

據克里姆林宮稱，習近平和普京將在周一進行非正式的一對一會談，然後在周二進行更正式的會談，除其他事項外，他們將討論北京提出的解決上個月烏克蘭衝突的計畫，該戰爭已經引起了國際社會的強烈不滿和經濟動蕩。

法新社說，中國促成了最近沙特阿拉伯和伊朗之間的外交和解，並將自己定位為烏克蘭問題的調解人，但西方國家對中國制止衝突的能力表示懷疑。

對北京和莫斯科來說，這次峰會首先是展示兩國關係的力量，而此時兩國正在經歷與西方國家的強烈緊張關係，俄羅斯似乎更依賴中國而不是相反。對於在西方日益孤立的普京來說，習近平的訪問更加重要，因為上周國際刑事法院（ICC）以烏克蘭的 "戰爭罪 "對普京發出了逮捕令。

面對西方人對北京-莫斯科關係的懷疑，習近平在一家俄羅斯報紙上發表的一篇文章中將他的訪問描述為 "友誼、合作與和平之旅"，

與此同時，在一份中國人民日報發表的文章中，普京歡迎 "中國願意在烏克蘭發揮建設性作用"，並表示 "俄中關係已達到歷史上的最高點"。