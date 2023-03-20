習近平見普京 先批國際法庭見人下菜碟

中國/俄羅斯/國際刑事法院/普京遭頒逮捕令

中國20日批評國際刑事法院"雙重標準"，見人下菜碟。稍早國際刑事法院以戰爭罪指控對俄羅斯總統普京發出逮捕令。中國的反應是在中國國家主席，中共總書記習近平開始對俄羅斯進行國事訪問前幾個小時作出。中國與俄羅斯均是聯合國安理會常任理事國，中國外交部發言人沒有提及聯合國屬下的國際刑事法院對普京發出戰爭罪指控逮捕令是否非法。

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中國今天呼籲國際刑事法院在對普京的逮捕令中避免 "雙重標準"。

總部設在荷蘭海牙的國際刑事法院指控這位俄羅斯總統在莫斯科和基輔的侵略戰爭衝突中 "非法擄走"烏克蘭兒童，犯下戰爭罪。

而中國的反應是在習近平開始對俄羅斯進行國事訪問前幾個小時作出，這是習近平近四年來的第一次對俄羅斯訪問，但也是習近平與普京地39次會見，此次訪問長達3天的訪問期間，習近平將與普京舉行會談。

中國外交發言人汪文斌周一在回答有關問題時說："國際刑事法院必須採取客觀和公正的立場，尊重國家元首在國際法下的豁免權。他告訴記者，國際刑事法院必須 "避免政治化和雙重標準"。

據法新社說，中國外交部發言人汪文斌今天被問及，儘管國際刑事法院對普京發出了國際逮捕令，習近平是否應該確認對俄羅斯的國事訪問。據汪文斌稱，中國與俄羅斯"雙方（......）將踐行真正的多邊主義，促進國際關係中的民主，建設多極世界，改善全球治理，為世界的發展和進步作出貢獻。"據汪文斌回答稱，"中國將在烏克蘭危機問題上保持客觀公正的立場，在促進和談方面發揮建設性作用"。

法新社說，中國沒有公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並批評美國向烏克蘭提供武器，批評北約未能解決俄羅斯的安全問題。不過，北京呼籲對話和尊重所有國家的領土完整，其中也包括烏克蘭。