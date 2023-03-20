習近平訪問普京 法新社稱澤連斯基戰戰兢兢看着

中國/俄羅斯/普京/烏克蘭

烏克蘭正有些戰戰兢兢地看着習近平今天開始的對克里姆林宮的訪問，擔心北京作為俄羅斯的戰略盟友，最終可能決定向莫斯科提供武器，從而影響侵略烏克蘭戰爭的結果。

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據法新社說，北京稱扮演中立的角色，既沒有譴責也沒有明確支持俄羅斯侵略烏克蘭的攻勢。雖然中國堅持尊重烏克蘭的領土完整原則，但自2022年2月莫斯科開始入侵以來，中國也向莫斯科提供了真正的外交支持。

在沒有任何籌碼的情況下，烏克蘭人希望來自西方盟友對中國力量的壓力將有助於維護這種脆弱的平衡。據分析，烏克蘭把對中國的期望值放於最低水平：即不要惡化。據烏克蘭分析中心新歐洲的副主任Serguiï Solodky告訴法新社，這個話題非常敏感，以至於烏克蘭當局不希望公開評論習近平這次定於周一至周三的訪問，在這次訪問中，普京和習近平將至少要會面兩次。

據一位不願透露姓名的烏克蘭高級官員告訴法新社，"烏克蘭非常密切關注這次訪問。" 該官員說："對我們來說，中國堅持它的毫不動搖地尊重其他國家的領土完整的政策就是至關重要的，"因為莫斯科宣告吞併了烏克蘭的五個地區。

同時，美國在2月份指責北京考慮向俄羅斯提供武器。因為俄羅斯陷入入侵戰爭泥潭。美國中情局局長威廉-伯恩斯告訴哥倫比亞廣播公司電視台，"我們確信中國領導人正計畫向俄羅斯提供致命的設備"。

根據新聞報道，這將包括彈藥和無人機。到目前為止，只有伊朗向莫斯科提供了作戰無人機，莫斯科用它們來攻擊烏克蘭的能源基礎設施。但華盛頓認為，北京已經在向俄羅斯提供非致命性設備。

據另一位不願透露姓名的烏克蘭高級官員在3月初承認，"如果中國開始供應武器，這對烏克蘭來說將是一個嚴重的問題。" 但是烏克蘭安全委員會秘書奧列克西-達尼洛夫淡化了這種交付的可能性，他在周五發表的一篇採訪中說，"中國（......）不會成為俄羅斯的幫兇。"

烏克蘭分析家尤里-波塔（Yuriy Pota）目前是設在台北的國防和安全研究所的訪問研究員，他也認為這種可能性在現階段是不可能的。他告訴法新社："我們不指望在短期內看見中國的坦克、飛機或多管火箭發射器系統交付給俄羅斯軍隊用到烏克蘭戰爭中。"

法新社說，中國目前確實在努力擺出可能的調解人的姿態。2月底，北京發表了一份12點文件，呼籲莫斯科和基輔舉行會談。但是，與烏克蘭和西方的要求相反，中國沒有提到俄羅斯軍隊必須撤出烏克蘭領土，而是強調提議結束對俄羅斯的 "單邊 "制裁。

中國的建議方案被西方拒絕，但烏克蘭總統澤連斯基不想匆忙刺激北京，認為有必要與中國 "合作"。

儘管烏克蘭和中國的外交部長之間偶爾會有交流，但自俄羅斯入侵開始以來，澤連斯基一直沒有能夠與習近平會談。澤連斯基曾多次公開呼籲。"烏克蘭分析家尤里-波塔透露，“自去年8月以來，澤連斯基一直試圖與習近平溝通，但中國根本不接電話。”

據美國媒體報道，這樣的對話可能會在中國國家主席訪問莫斯科後進行，但 "不會有突破"，據一位專家預測，無論是在經濟上還是在地緣政治上，"俄羅斯對中國都非常重要，比烏克蘭重要得多"，北京認為烏克蘭只是是 "俄羅斯的影響區，是西方和東方之間的一個灰色地帶"。

據專家稱，烏克蘭 "從未真正制定過對華政策"。並且兩年來沒有在北京派駐大使。據索洛基認為，應該不要指望不中國會突然來聽我們的聲音。