訓練中國飛行員航空母艦起降技術的前美國飛行員指控美國誘捕 並說他不是間諜

澳大利亞/中國/美國/訓練中國飛行員

一名前美國海軍陸戰隊飛行員的律師20日在悉尼舉行的引渡聽證會後在法庭外表示，這名前飛行員在被捕前可能被安全機構從中國“引誘”才回到澳大利亞。該前飛行員對指控暗示他是某種意義上的間諜感到憤怒。

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據路透社今天報道，54 歲的丹尼爾·杜根 (Daniel Duggan) 面臨被引渡到美國，他的罪名是訓練中國軍事飛行員在航空母艦上起降，但這違反了美國法律。

自 2014 年以來，他從中國回來後不久就在澳大利亞新南威爾士州的一個鄉村小鎮被澳大利亞聯邦警察逮捕。他的律師今天稱這名前美國海軍陸戰隊員可能在被捕前被從中國“引誘”才回到澳大利亞。

與此同時，英國也警告其前國防人員不要在杜根曾工作過的南非飛行學院訓練中國人民解放軍飛行員。

周一，杜根的引渡案被延期至 5 月，因為他的律師正在尋求找到澳大利亞政府機構的文件瑕疵為他辯護。在法庭外，杜根的律師丹尼斯·米拉利斯表示，這名飛行員在從中國返回之前已獲得澳大利亞安全與情報組織關於澳大利亞航空執照的“安全許可”，但在他回家的飛機上對他發出的逮捕令，將他的安全許可撤銷了。

該律師說，根據美國法律，這種“引誘”是合法的，但如果澳大利亞安全機構給予杜根安全許可，以提供“他能夠返回澳大利亞的虛假感覺”，那將是“一個具有重大意義的問題” .他說：“我們現階段正在探討他是否被美國引誘回澳大利亞，美國知道他將在一個可以被引渡的司法管轄區內。”

ASIO 只為自己的員工簽發安全許可，但它會在其他政府部門進行檢查時向他們提供安全建議，包括工作人員進入機場所需的航空安全身份證。ASIO 在一份聲明中表示，由於此事已提交法庭審理，因此無法發表評論。

被關押在戒備森嚴的監獄中的杜根是一名放棄美國公民身份的澳大利亞公民。在2014年移居中國之前，他在澳大利亞生活了十年，在澳大利亞育有六個孩子。

據律師說，杜根擔心美國和中國之間的政治緊張局勢正在影響他的案件。在向媒體發布的一份聲明中，杜根表示他拒絕接受針對他的指控。杜根稱，“暗示我是某種間諜讓我i憤怒。”

英國空軍司令本月表示，澳大利亞和英國的情報機構已共享信息，警告飛行員不要為北京工作。悉尼一家法院周五獲悉，澳大利亞警方正在調查一名涉嫌參與在南非飛行學校培訓中國軍事飛行員的前英國軍事飛行員。