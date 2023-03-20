馬英九下周率青年團訪中祭祖 北京稱之馬先生

台灣/中國/馬英九

台灣前總統馬英九的發言人20日周一表示，馬英九將於下周訪問中國。這是70多年來台灣在任或離任總統的首次訪問中國，中國國台辦提及馬英九訪問大陸祭祖，但沒有稱謂馬英九是台灣前總統。消息稱馬英九將攜龐大青年代表團隨同促進與中國青年交流。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社今天引述台灣前總統馬英九的發言人說，馬英九不會前往北京，也沒有計畫與中國政府會面。的辦公室說，他將訪問其父母出生地湖南東南部的湘潭，並補充說，這次訪問的目的是祭祖，並促進青年交流。

在馬英九的任期內（2008-2016年），台灣與中國大陸的關係得到了極大的改善，最終於2015年在新加坡與中國國家主席習近平舉行馬習峰會。這位前領導人是國民黨人，與現任總統蔡英文的民進黨相比，國民黨更傾向於與中國大陸和解。

據法新社說，中國認為台灣是中國領土之一，有朝一日會被收回，必要時可通過武力收回。台灣自1949年以來一直實行自治，內戰結束後，毛澤東的共產黨人從國民黨人手中奪取了政權，國民黨人被迫退守該島。但自馬英九的繼任者蔡英文當選以來，雙方關係嚴重惡化，對蔡英文來說，台灣是一個主權國家，獨立且不從屬於中國大陸鄰國。作為回應，北京已經加強了對台灣的外交和軍事壓力。

據馬英九的發言人說，馬英九希望他3月27日至4月7日的訪問能夠緩解緊張局勢。這是在國民黨和北京官員最近的一系列交流之後發生的。

蔡英文的民進黨譴責了馬英九訪問。台灣執政府在一份聲明中說：“台灣人民不能接受一個退休的國家元首成為中國共產黨促進統一的棋子。”

民進黨和國民黨將是明年台灣總統選舉的兩個主要政黨。

中國北京國台辦發言人馬曉光說，該機構歡迎馬先生即將進行的訪問，並提供幫助。

法新社說，上個月，國民黨副主席夏立言訪問中國9天，上海官員隨後前往國民黨人任市長的台北訪問。

關於馬英九前往中國大陸祭祖期間是否會見中國官員，路透社消息與法新社稍有不同。據路透社說，台灣前總統馬英九在本月訪問中國期間是否會見中國高級領導人時或悉聽“東道主的安排”，但他沒有訪問北京的計畫。

路透社說，馬英九此行正值北京和台北之間的緊張局勢加劇之際，中國不斷施加軍事和政治壓力，試圖讓民主的台灣接受中國的主權。

據馬英九基金會理事長告訴記者，馬英九3月27日至4月7日的行程主要是學生交流和祭祖。馬辦稱，“這次旅行是去中國中部，我們沒有計畫安排去北京。”

當被問及馬英九是否可能與習近平再次會面時，他不排除與高級官員會面的可能性，但表示他們沒有預料。“作為客人，我們聽從主人的安排。”​​

路透社說，台灣總統辦公室表示已獲悉並“尊重”馬英九的計畫，但指出此行恰逢全球關注俄羅斯入侵烏克蘭和中國在台灣周邊的軍事活動的“敏感時刻”。

據馬英九基金會理事長說，鑒於台灣和中國政府都不承認對方，馬英九在中國時會被簡稱為“馬英九先生”。

路透社說，馬英九是台灣主要反對黨國民黨 (KMT) 的高級成員，國民黨支持與中國保持密切關係，但強烈否認親北京。國民黨表示，鑒於台灣海峽兩岸的緊張局勢，現在比以往任何時候都更需要與中國接觸。他認為，近年來雙方都進入了冰封狀態。如果年輕人能夠交流和對話，那肯定會減少目前的緊張局勢。”