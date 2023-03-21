中國官媒：普習會見證中國對西方說4個“不”

中國/俄羅斯

中國官媒新華社就中國國家主席習近平訪問俄羅斯發表評論，稱此次訪問表明，中國應當對西方說4個不。

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據新華社文稱，這次重要訪問，要對美西方說四個“不”。據該文稱，剛剛，中國最高領導人抵達俄羅斯首都莫斯科。明知西方國家會拿這次訪問做文章，對華開展新一波輿論攻勢，但咱們領導人還是去了。這是為什麼？道理很簡單。中俄交往光明磊落，不看別人臉色。中俄交好意義重大，不受別人干擾。

該文稱，看外交部發言人對訪問的定調，除了大家意料之中的友誼之旅、合作之旅外，還有個非同尋常的“和平之旅”。在俄烏衝突面臨劇烈升級的當下，“和平之旅”是國際社會的共同期盼。既然這次訪問的意義這麼特殊，當然更要去了。西方國家其實很怕中國領導人去俄羅斯，已經坐不住了。

據該文，對美西方，中國要說四個“不”。一、不要對主權國家的正常交往說三道四；二、不要將中俄關係與美國的盟友小圈子相提並論；三、不要破壞中國在烏克蘭問題上勸和促談的努力；四、不要再以烏克蘭危機為借口攻擊制裁中國。

據署名“伍之管見”微信公眾號文章稱，世人會看到，一個霸權不斷衰落的帝國是如何喪心病狂，而一個追求和平發展的負責任大國是如何孜孜以求。