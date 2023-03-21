中國抖音在美國遭禁稱越禁越多 用戶多達1億5千萬

中國/美國抖音

中國抖音TikTok報告 ，這款短視頻分享應用目前在美國擁有 1.5 億月註冊用戶，高於也是抖音自稱的 2020 年的 1 億用戶數字。

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據路透社消息，擁有該應用程序的抖音TikTok 首席執行官周壽子定於本周四在美國眾議院能源和商務委員會聽證，他證實了這一數字。

上周五，又有六名美國參議員支持兩黨立法，賦予總統拜登新的權力，以國家安全為由禁止 TikTok。上周，TikTok 表示拜登政府要求中國所有者剝離他們在該應用程序中的股份，否則可能面臨美國禁令。

中國抖音在美國面臨越來越大的壓力，包括許多國會議員呼籲禁止抖音，他們擔心美國的抖音用戶數據可能落入中國政府之手。TikTok 在 2021 年 9 月表示，它在全球範圍內每月擁有超過 10 億用戶。

美國參議院情報委員會主席馬克華納正在共同發起立法，賦予政府更多權力禁止 TikTok，他在基督教科學箴言報早餐會上表示，他認為 TikTok 對美國數據不安全。據他指出，“這種根據（中國共產黨）法律可以確保數據安全的概念性想法，根本行不通。”

TikTok 表示已花費超過 15 億美元用於嚴格的數據安全措施，但抖音拒絕間諜指控並表示“如果保護國家安全是目標，撤資並不能解決問題：所有權的變更不會對數據流安全有新的影響。”

這些新數字表明抖音在美國廣受歡迎，尤其是在年輕的美國人中。美國商務部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 告訴彭博社，禁止 TikTok 可能會產生政治後果。一些美國政治家認為禁用抖音會失去 35 歲以下的選民。

路透社說，一些 抖音TikTok 內容創作者本周將來華盛頓，鼓動說明為什麼不應禁止抖音。