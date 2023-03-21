中國沒有讚賞岸田突訪烏克蘭 不談為何不理會澤連斯基

中國/俄羅斯/烏克蘭

中國外交部今天由發言人汪文斌主持的新聞發布會回答問題中有涉及烏克蘭戰爭等問題，其中對日本首相岸田文雄21日突訪烏克蘭有微妙含義的回答，顯示中國並不讚賞岸田的行為，甚至有奉勸的意思。

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在今天的中國外交部新聞發布會上，朝日電視台記者提問說：日本首相今天訪問烏克蘭，會見烏克蘭總統。中方對此有何評論？

據汪文斌回答說：國際社會應堅持勸和促談的正確方向，為政治解決烏克蘭危機創造條件。希望日方多做有利於局勢降溫的事，而不是相反。

有英國天空新聞頻道記者提問：習近平主席和普京總統會見的安排和交談都十分熱情、友好，這可能會讓一些外部觀察人士質疑，中國在烏克蘭問題上是否真正中立？既然中方自稱在烏克蘭問題上是“公正的”，那麼為何中方仍未與烏克蘭總統澤連斯基通話？

汪文斌回答稱：烏克蘭危機爆發以來，習近平主席提出“四個應該”“四個共同”“三點思考”，為緩和局勢、推動政治解決危機指明了正確方向。前不久，中方發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等12條原則。中方立場歸結為一句話，就是勸和促談。中方將繼續秉持客觀公正立場，同國際社會一道，為烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。

關於你提到的第二個問題，我們在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，中方同各方保持着溝通。