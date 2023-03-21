北約：中國和平計畫如果想被認真對待 習近平應該與澤連斯基直接對話

俄羅斯/烏克蘭/中國

北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格周二表示，如果中國希望該國的和平計畫得到認真對待，就必須與烏克蘭總統澤連斯基直接交談。

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俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平周二繼續在莫斯科會面，就烏克蘭衝突和面對西方下加強兩國之間的戰略關係作進行進一步會談。據普京說，他準備討論中國提出的結束烏克蘭戰爭衝突的倡議，該倡議以北京上個月公布的一份文件為基礎，着重呼籲進行和平談判。

北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)在大西洋聯盟布魯塞爾總部舉行的新聞發布會上說："應該由烏克蘭來決定任何和平解決方案的可接受條件是什麼。"

在新聞發布會上，他介紹了NATO的2022年活動總結報告。就俄羅斯侵略烏克蘭引發戰爭，斯托爾滕貝格說：“中國必須理解烏克蘭的觀點，並應該與烏克蘭總統澤連斯基直接接觸。” 斯托爾滕貝格稱，"烏克蘭戰爭的任何和平解決方案都必須基於對烏克蘭領土完整和主權的尊重。"他還警告說，"停火或任何不尊重烏克蘭主權和領土完整的解決方案只會凍結戰爭，使俄羅斯能夠重建部隊並再次發動攻擊。這不會是一個公正和持久的和平。"

斯托爾滕貝格還敦促北京不要向俄羅斯提供武器。但他說，"我們沒有證據表明中國正在向俄羅斯提供武器。" 他說，“中國不應該向俄羅斯提供致命的援助。這將是支持一場非法戰爭，延長戰爭，支持對烏克蘭的非法侵略。” 據他認為：“這不是中國應該做的事情。”

北約和中國並不是合作夥伴。然而，今天公布的北約年度報告表示，北約並不把中國視為對手。

據斯托爾滕貝格說：“北約在2022年6月的馬德里峰會上通過的新戰略概念將俄羅斯與恐怖主義一起確定為我們安全的最重要威脅，並明確指出中國挑戰我們的利益、安全和價值觀。”