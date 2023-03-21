對着干: 中美同日發表報告 互批對方人權民主情況

中美/人權

美國國務院周一(20日)如常發發布本年度的各國人權報告，當中大篇幅列出中國去年打壓人權的情況，包括法外殺人丶強迫消失丶跨國鎮壓及在新疆發生的種族滅絕等嚴重問題。而中國外交部則搶在報告發表前的同日，首度發錶針對美國民主情況的報告，批評美國民主弊病已深入政治和社會肌理，卻仍在全球兜售和強加民主所製造的混亂與災難。

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評論認為這是中國在對美國打宣傳戰，期望達到先入為主丶重新定義民主自由來削弱美國報告指控的效果。但美國國務卿布林肯表示，美國在人權方面確是存在挑戰，但美國願意公開面對，而不是試圖掩蓋或是假裝它們不存在。

兩份報告名義上都是本月20日發表，但因時差問題，中國外交部針對美國發表的報告，比美國已發表近五十年的全球各國人權報告早了十多個小時。

根據外交部昨早10時在其官網發布的《2022年美國民主情況》報告，中國以四章十一節批評美國民主，開宗明義便在序言中指美國在2022年「持續陷入民主失真丶政治失能丶社會失和的惡性循環」，相關亂象折射出該國的治理失靈和制度缺陷。但美國仍然繼續籌辦「領導人民主峰會」，企圖推行集團政治和服務其「維霸」目標。

中國接着引述英美等國的評論指證美國「民主沉痾難愈」，甚至是美國民眾亦對美式民主日益失望。儘管如此，但美國繼續在全球輸出美式民主價值觀，藉此打壓別國，加劇國際社會分裂和陣營對抗。

這份由中國為美國民主打的報告重申，各國是否民主，應由其人民評判，呼籲各國在《聯合國憲章》的基礎上加強合作。

在華盛頓時間20日，美國國務院發表涵蓋198個國家及地區的《2022年人權實踐國別報告》，當中單是描述中國人權收況的便有87頁，遠較只有約10頁的中國批評美國民主報告長和全面。

在中國這一章中，報告指新疆去年仍存在種族滅絕和非人道罪行，包括任意囚禁逾百萬名公民並施以酷刑丶強迫絕育和墮胎丶強姦丶打壓宗教自由和強迫勞動等；其次是存在政府非法殺人丶強迫消失丶政府虐待丶危害生命的囚禁環境丶以追蹤疫情的軟件作無關公眾健康用途丶株連被告家屬丶跨國鎮壓丶關押政治犯，以及嚴重限制人民宗教丶移動丶使用網絡丶和平集會及政治參與等不同自由。

另外，布林肯在報告序言中列舉一些嚴重侵犯人權的國家，除中國外，還有俄羅斯向烏克蘭全面開戰造成大量人員死亡和犯下戰爭罪行丶伊朗暴力回應和平示威丶緬甸軍政府以暴力對付人民以鞏固控制，以及塔利班持續以歧視性措施打壓阿富汗婦女。至於在南蘇丹和敘利亞等地的人權侵擾亦持續發生，柬埔寨的工會領袖繼續因和平示威1被拘禁。

中國以發表官方報告方式與美國進行宣傳較量並不罕有，較近期的例子在上月下旬發生，當時中國外交部發布《美國的霸權霸道霸凌及危害》報告，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）為此在推特回應，指中國發布涉美報告是粗暴宣傳，有失大國風範(unworthy of a great power)。