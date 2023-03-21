岸田首相突然密訪烏克蘭

日本/印度/政治

據悉，日本首相岸田文雄正從訪問地印度秘密前往烏克蘭，岸田首相乘坐包機抵達波蘭東南部熱舒夫機場，日本時間21日上午9時20分剛過（當地時間凌晨1時20分剛過），岸田首相在波蘭東南部與烏克蘭接壤的小鎮普熱梅希爾的火車站，在一名疑似當地保安人員的陪同下登上了火車，預計他將於今天抵達基輔並與澤連斯基總統舉行首腦會晤。

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岸田首相曾多次考慮訪問烏克蘭，但出於安全考慮等未能實現。

他即將主持的5月G7廣島峰會，決定在峰會前進行訪問，希望表示日本繼續制裁俄羅斯和支持烏克蘭的決心。

按照公開的計畫，岸田首相原定於日本時間21日下午離開印度返回日本，但是他在嚴格保密的情況下，登上了前往烏克蘭的專機。

自太平洋戰爭以來，日本首相從未訪問過正在發生戰鬥的國家或地區，這也自去年2月俄羅斯發動軍事入侵以來，日本領導人首次訪問烏克蘭。

美國總統拜登2月20日在未事先對外宣布的情況下到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會談，展現了對遭受俄羅斯侵略的烏克蘭的強有力支持。為此，日本首相岸田文雄顯得十分焦急，因為拜登對烏克蘭進行訪問後，岸田文雄成為七國集團中唯一一個沒有在俄羅斯侵略烏克蘭以後訪問過烏克蘭的首腦。

自從去年2月烏克蘭入侵俄羅斯以來，七國集團領導人一直在展示出團結一致支持烏克蘭的態勢，各國領導人以非凡的勇氣，不顧烏克蘭已成為戰火紛飛的戰場，親赴烏克蘭，表示對烏克蘭的支持。英國前首相約翰遜在擔任首相期間，曾先後三次訪問遭受俄羅斯侵略的烏克蘭，今年1月22日，他又以私人身份再次到訪基輔，2022年5月8日，加拿大總理特魯多訪問烏克蘭並會晤烏澤連斯基，去年6月16日，法國總統馬克龍、德國總理朔爾茲、意大利總理德拉吉乘火車從波蘭進入烏克蘭，抵達烏克蘭首都基輔，對烏克蘭展開重要訪問。

按照日本慣例，日本首相和內閣大臣在國會開會期間出國外訪，需要事先向參眾兩院運營委員會報告，並獲得他們的批准。這是自1958年第30屆國會以來一直存在的規矩，到現在為止鮮有被打破的例外，而日本朝野雙方於2月22日均有意見表示，為了確保訪問烏克蘭的安全，應該把信息安全、保守秘密放在首位，並應該例外允許事後報告。

以日本為輪值主席國的七國集團（G7）首腦峰會將在2023年5月19日到21日在廣島舉行，而日本本年的通常國會到6月21日結束，看來國會已經同意了事後報告的提案。