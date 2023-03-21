普京對習近平說：歡迎中國企業來俄取代西方公司

中國/俄羅斯/烏克蘭

俄羅斯總統普京周二在克里姆林宮會談期間告訴中國國家主席習近平，莫斯科準備幫助中國企業取代因烏克蘭戰爭衝突而離開俄羅斯的西方公司。普京在對習近平的講話中說：“我相信，我們的多方面合作將繼續發展，造福於我們兩國人民。”他還說，俄羅斯是中國石油、天然氣和煤炭的“戰略供應商” 。

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據路透社今天報道，普京告訴習近平，俄羅斯希望中國企業取代西方公司。

在習近平對莫斯科進行國事訪問的第二天，普京還表示，兩國領導人討論了擬議中的西伯利亞電力 2 號管道，該管道將把俄羅斯天然氣輸送到中國。計畫中的管道每年將通過蒙古從俄羅斯向中國輸送 500 億立方米 (bcm) 的天然氣。莫斯科多年前就提出了這個想法，但隨着俄羅斯轉向中國以取代歐洲成為其主要天然氣客戶，這個想法變得更加實際。

習近平回應說，中國和俄羅斯應該更密切地合作，要推動更大範圍的“務實合作”。

根據 2019 年底啟動的一項為期 30 年、價值 4000 億美元的交易，俄羅斯天然氣工業股份公司已經通過西伯利亞的管道向中國供應天然氣。該管道全長約 3,000 公里（1,865 英里）。

俄羅斯對中國的天然氣出口量與它在 2018-19 年向歐洲輸送的創紀錄的 177 bcm 相比仍然很小。自 2022 年 2 月烏克蘭衝突爆發以來，運往歐洲的貨物量有所減少，到 2022 年達到約 62 bcm。

普京周二表示，到 2030 年，俄羅斯將向中國輸送至少 98 億立方米的天然氣。

在普京在周一的第一輪會談中就莫斯科的立場向習近平提供了一些解釋後，預計俄羅斯和中國將在周二晚些時候詳細討論烏克蘭戰爭危機。