法新社：中俄在和平解決烏克蘭議題上並沒有什麼突破

政治

亞洲 – 中國國家主席習近平從3月20開始訪俄，21日會晤進入關鍵時刻。法新社注意到，在和平解決烏克蘭議題上並沒有什麼突破。法新社報道，面對西方，中俄大力顯示了雙方關係進入了“新時代”。俄羅斯總統謹慎地支持中國解決烏克蘭衝突的12點和平計畫，同時指責基輔拒絕接受這一計畫。

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法新社報道稱，普京重申：中國的和平計畫可作為和平解決烏克蘭問題的基礎。普京表示， “然而，我們目前沒有觀察到烏克蘭有接受和平計畫的傾向“。

而從基輔看來，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他“邀請”中國參與解決衝突並“等待中方的回應”，並補充說“收到了某些信息但沒有具體內容”。法新社表示，在烏克蘭問題沒有什麼突破的情況下，此次峰會的首要目的是在俄中兩國與西方國家高度緊張的背景下展示兩國關係的穩固性。

法新社報道，因此，在與俄羅斯總統簽署關於“深化俄中戰略夥伴關係”的宣言後，中國國家主席認為北京和莫斯科的關係進入“新時代”。為習近平國事訪問鋪開紅地毯的克里姆林宮“主人”大讚“俄中關係的特殊性”。

在一份帶有​​冷戰色彩的聯合聲明中，兩國元首還猛烈抨擊西方，指責美國“破壞”國際安全以維持其“軍事優勢”，並對北約在亞洲日益增強的存在表示“擔憂”。 另一個聲明也帶有冷戰色彩。中俄聲明中表示“永遠”不應發生核戰爭。

俄羅斯總統還威脅說，如果倫敦向烏克蘭提供包括含貧鈾的炮彈，俄羅斯總統將“作出回應”。法新社記者還表示，自烏克蘭衝突爆發以來，普京就被西方人視為棄兒，他可以指望北京打破孤立：習近平因此邀請他今年訪問中國。

法新社記者提問說，難道有那麼巧的事情？在習近平表達對莫斯科的支持之際，日本首相岸田文雄周二抵達烏克蘭，澤連斯基在烏克蘭稱讚他是“國際秩序的有力捍衛者”。岸田先生特別視察了基輔附近的烈士城市布查，俄羅斯士兵被指控在佔領該城市時犯下了暴行，並表達了他的“憤慨”。

澤連斯基 (Volodymyr Zelensky) 與日本領導人一起向媒體發表講話，宣布他將通過視頻會議參加定於 5 月在廣島舉行的七國首腦 G7 峰會。自 2022 年 2 月衝突爆發以來，岸田先生是地球上工業化程度最高的七個國家中唯一尚未訪問烏克蘭首都的國家元首或政府首腦。