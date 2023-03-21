《法蘭克福彙報》：中國對普京輸掉戰爭不感興趣

德國媒體對習近平訪問莫斯科表示了極大的關注。

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《柏林日報》表示，中國專家認為，為烏克蘭提出的和平倡議來得正是時候。金融危機可能會增加對美國的壓力。而北京希望的是不設前提條件的停火。

《萊茵郵報》認為，對克里姆林宮的統治者來說，中國統治者對莫斯科的訪問相當於一次了不得的增值。普京剛剛因在烏克蘭的戰爭罪行被海牙國際刑事法院發出逮捕令，他可以示範性地指出，中國目前叱吒風雲的領導人並沒有對他大開殺戒，而是--恰恰相反--在尋求與他建立戰略聯盟。無論習近平和中國領導人怎麼說他們可能為烏克蘭的和平作出努力，他們對莫斯科的訪問主要是受自己利益的驅動。

《法蘭克福彙報》認為，中國對俄羅斯輸掉戰爭沒有興趣。這將給西方國家，尤其是美國，在與北京日益激烈的全球競爭中提供更多的迴旋餘地。如果普京體系失敗，對習近平來說也是不利的，因為這將是他也贊同的專制統治模式的一個非常明顯的挫折。最後，中華人民共和國是新的地緣政治環境的經濟受益者，因為它不僅可以廉價獲得俄羅斯的石油，而且在與西方的貿易關係越來越困難的時候，還可以增加對鄰國的出口。簡而言之，習近平有充分的理由與普京培養友誼，但缺乏理由充當莫斯科和基輔之間的中立調解人。

《奧格斯堡彙報》指出，中國正巧妙地利用俄羅斯的弱勢為自己謀利。它廉價地獲得石油和天然氣，由於制裁，俄羅斯在歐洲無法再銷售這些東西了。中國向俄羅斯提供汽車、芯片和商用無人機，這些東西也可以軍用。克里姆林宮認為，這次會議是對西方的一次實力展示。然而，普京在這樣做的時候，沒有意識到，他是在多麼殷勤地討好北京。