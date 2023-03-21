美國警告中國不要利用蔡英文訪美加劇緊張局勢

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台灣總統蔡英文計畫未來幾周內在正式訪問伯利茲和危地馬拉的往返途中在紐約和洛杉磯停留。這些通常被稱為過境的停留，是圍繞台灣的緊張外交安排的一部分，目的是遵守美國對北京方面的承諾，與台灣保持非官方關係，同時可以讓台灣領導人與包括國會議員在內的支持者會面。華爾街日報今天報道，美國拜登政府正敦促中國不要利用台灣總統蔡英文訪美之行來加劇緊張局勢。

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拜登政府正敦促中國不要利用台灣總統蔡英文訪美之行來加劇緊張局勢；一位高級官員說，蔡英文此次訪美與以往平穩無事的多次訪問毫無二致。拜登政府的這位高級官員周一稱，台灣歷任總統在歷屆美國總統任期內都進行過這些過境訪問。該官員表示，自2016年就任台灣總統以來，蔡英文在2019年底之前有過六次這樣的停留，“都平穩度過，而且中華人民共和國的反應很小”。

據該官員，“我們認為，中國政府沒有理由將這種符合美國長期政策的過境訪問上升為其他事件，”這位政府官員說，“不應以此為借口，加強在台灣海峽周圍的任何激進活動。”

在尋求避免潛在後果的同時，這位官員的言論也凸顯出拜登政府的顧慮，即蔡英文的訪美之行可能會加劇中美兩國關係最近的螺旋式下降。

計畫在美國與蔡英文會面的政界人士包括美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，他一直倡導對中國採取強硬立場。官員們說，預計蔡英文還將在紐約或洛杉磯發表演講，也可能在兩地均發表演講，並與居住在美國的台灣人會面。

據華爾街日報說，對於蔡英文將在美國過境停留，中國官員已經先一步向美國國務院和位於北京的美國駐華大使館提出了抗議。中國外交部本月早些時候表示，反對“以任何名義、任何理由”進行這樣的訪問，並指責美國背棄之前的承諾。

上周，台灣長期以來的邦交國洪都拉斯的總統稱，將轉而與中國建立正式外交關係。一些美國官員將此視為中國方面發出的警告。如果洪都拉斯果真與台灣斷交，而與中國建交，台灣的邦交國將僅剩下13個，其中包括蔡英文此次將訪問的伯利茲和危地馬拉。