美國質疑中方可在烏問題上秉持客觀公正立場

地緣政治

國際 – 據中國官方媒體報導，習近平周二和俄羅斯總統普京簽署了2份聯合聲明。兩人會談後共同會見了記者。普京稱北京的“和平計畫”可作為和平解決烏克蘭問題的基礎。此前，美國和烏克蘭都對該計畫提出質疑，表示停火必須以俄羅斯撤軍為前提。與此同時，美國表示，將加快向烏克蘭派遣愛國者導彈系統。美國白宮表示：中國不能聲稱在烏克蘭問題上是“公正”的。

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據新華社報導，習近平與普京共同會見記者時表示，他和普京簽署並發表《中俄關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》、《關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規畫的聯合聲明》，對下階段兩國關係發展和各領域合作作出規畫和部署。

習近平稱，同10年前相比，中俄雙邊貿易額增長116%，為兩國各自經濟社會發展提供了重要助力。

習近平強調，雙方一致認為，“兩國關係遠遠超出雙邊範疇，對世界格局和人類前途命運至關重要”，聲稱要“為人類進步事業作出更大貢獻”，“合力推動構建人類命運共同體”。

據CNN報導，普京表示，他與習近平“保持經常聯繫”，並稱“我們今天和昨天以一對一形式進行的會談及代表團會談都取得了成功，並在友好的氣氛中進行。”

普京還表示，北京提出的烏克蘭和平計畫“可以作為和平解決烏克蘭問題的基礎，前提是西方和基輔都做好了準備”。他補充說：“我們相信中國提出的和平計畫的許多要點”。

據《人民日報》報導說，俄羅斯積極評價中方在烏克蘭問題上的“客觀公正”立場。雙方呼籲停止“加劇緊張局勢”和延長烏克蘭戰爭的行動。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）19日對意大利《晚郵報》（Corriere della Sera）表示，該計畫“沒有細節，沒有平衡的邏輯，其中一條提到主權和領土完整不可侵犯，另一條提到需立即停火，這意味被占的領土要轉讓給俄羅斯，這絕對是自相矛盾的。”

他強調，和平計畫不能建立在滿足侵略者利益的基礎上，它必須從迫使俄軍撤出烏克蘭開始。

美國白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby) 同日接受福克斯新聞頻道節目採訪時表示，“我們以前曾說過，我們今天還要重申，如果這次會議結束後，產生某種停火的呼籲，那麼，那將是不可接受的；因為那一切都將做的是，批准俄羅斯迄今為止的征服。”

美國國務卿布林肯周一說，“美國歡迎任何促進公正和持久和平的倡議。 中國的提議包含了我們長期以來支持的內容，包括確保核安全、解決人道主義危機、保護平民，而且第一條內容就是維護各國的主權、獨立和領土完整。”

他接著說：“任何結束烏克蘭戰爭和實現持久和平計畫的基本要素都必須根據聯合國憲章的原則，必須維護烏克蘭的主權和領土完整。任何不優先考慮這一關鍵原則的計畫充其量只是拖延戰術，或者只是在尋求促成不公正的結果。 這不是建設性的外交。”