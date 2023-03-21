習近平訪俄甚過當年毛澤東拜會斯大林

中國/烏克蘭/俄羅斯/習近平訪俄

俄羅斯總統普京和他的“好朋友”中國國家主席習近平21日計畫在克里姆林宮舉行晚宴後的更多會談。路透社說，面對西方對侵略烏克蘭戰爭的反對與制裁，孤立無援的俄羅斯總統竭盡討好他最強大的盟友習近平。而且普京遭國際法庭頒發逮捕令，習近平毫無顧忌探訪，氣勢超過當年毛澤東罕有的訪俄委屈拜見斯大林。

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普京在克里姆林宮會見“親愛的朋友”習近平。普京與習近平今天再次深入會談，其中包括討論俄羅斯曾經委婉拒絕過的中國所提解決烏克蘭戰爭和平建議。習近平訪問俄羅斯第一天傳出的會見簡要，顯示中俄要加強雙邊關係針對西方競爭。習近平與普京相挺，尤其是習近平力挺普京再選總統，以肯定的口氣保證俄羅斯人民會一致選舉普京再任總統。

克里姆林宮低調回應稱，普京2024年後是否再選總統，尚沒有考慮。

據路透社說，就在國際法庭指控普京犯有戰爭罪幾天後，華盛頓譴責習近平的訪問，稱這表明北京正在為莫斯科提供“外交掩護”以實施更多罪行。

習近平自本月早些時候獲得史無前例的第三個任期以來，習近平首次出國訪問，儘管他加深了與最親密盟友的經濟聯繫，但他一直試圖將中國打扮成烏克蘭戰爭潛在的和平締造者。

普京和習近平周一在克里姆林宮會面時互相稱呼為“親愛的朋友”，俄羅斯國家新聞機構後來報道稱，他們舉行了近 4個半小時的非正式會談，更多的正式會談定於周二舉行。

普京告訴習近平，他尊重中國提出的解決烏克蘭衝突的提議。習近平也讚揚了普京，並預測俄羅斯人明年將再次選舉他。

路透社稱，烏克蘭副總理 Iryna Vereshchuk 告訴意大利晚郵報，烏克蘭仍在等待確認習近平是否會在與澤連斯基總統通話時就北京的和平提議發表講話。

幾個月來，莫斯科一直在公開宣傳習近平的訪問。但在國際刑事法院 (ICC) 周五發布逮捕令，指控普京將兒童驅擄出烏克蘭犯下戰爭罪後，這個訪問給了中國領導人支持普京新的意義。

莫斯科否認這些指控，表示是收留孤兒以保護他們，並對國際刑事法院的檢察官和法官提起刑事訴訟。

北京批評國際法庭逮捕令反映了雙重標準。

美國國務卿布林肯說：“在國際刑事法院對普京發出逮捕令幾天後，習近平前往俄羅斯，這表明中國認為沒有責任追究克里姆林宮在烏克蘭犯下的暴行的責任。中國不僅沒有譴責，反而更為俄羅斯繼續犯下這些嚴重罪行提供外交掩護。”

白宮發言人約翰柯比表示，習近平本應該利用他的影響力向普京施壓，要求他從烏克蘭撤軍。

華盛頓擔心北京可能反而會要求烏克蘭戰爭停火，以讓俄羅斯軍隊留占烏克蘭。

據路透社說，中國發布了一項解決烏克蘭危機的提案，但在西方廣泛被認為是為普京爭取時間重組其部隊並鞏固俄羅斯軍隊對被佔領土強化控制的策略。

外交政策分析人士表示，雖然普京會在烏克蘭問題上尋求習近平的大力支持，但他們懷疑習近平的莫斯科之行是否提供軍事支持。

華盛頓最近幾周表示，它擔心中國可能會武裝俄羅斯，北京對此予以否認。

路透社引述倫敦查塔姆研究所亞太項目高級研究員於傑表示，習近平的隨行人員中不包括任何來自軍方的高級成員。她說：“這可能會發出一個明確的信息，即儘管一些專家斷言，北京不太可能向莫斯科提供任何直接軍事支持。”

據基輔表示，在俄羅斯撤軍之前，戰爭不會結束。基輔在上個月公布北京和平建議時曾謹慎表示歡迎它。烏克蘭總統澤連斯基曾表示，中國武裝俄羅斯可能導致第三次世界大戰。澤連斯基持續呼籲習近平與他對話。