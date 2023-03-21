聯合國：芬蘭連續6年全球最幸福 香港跌至82位 兩岸三地台灣最幸福 麥燕庭

聯合國/世界幸福報告

聯合國最新發表的《世界幸福報告》顯示，頭三位均是北歐國家，而芬蘭更是連續六年成為全球最幸福國家；亞洲區則由新加坡和台灣成為叮噹馬頭；而飽受疫情及防疫政策困擾的中國大陸，排名竟大升八位至全球排第64位；被中國收緊控制的香港，則再跌一位至排第82位，在兩岸三地中敬陪末座。

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《2023世界幸福報告》涵蓋137個國家及地區合共超過10萬名人民對過去三年，即2020至22年的生活評價及積極和消極情緒的印象評分得出。報告撰寫人指出，雖然經歷三年武漢肺炎疫情，但人民的積極情緒出現次數反而較去年多兩倍，以致全球積極情緒指數攀升至0.66，遠較只有0.29的消極情緒指數高；這與疫情下令人們與鄰居的聯繫增加丶讓受訪者「在遇到困難時可有人依靠」的積極社會環境因素上升有關。撰寫人認為，危機雖令社會承擔成本，但亦可能令世界建立一種共同關連。

排名方面，世界上最幸福的十個國家依次是芬蘭(7.8分)丶丹麥丶冰島丶以色列(7.4分，較去年躍升五位)丶荷蘭丶瑞典丶挪威丶瑞士丶盧森堡及新西蘭(7.1分)。

亞洲方面，新加坡以6.5分排全球第25位，較去年上升兩位，亦超越台灣成為區內首位；台灣較去年下跌一位到第27位，失落區內最幸福桂冠；至於經濟不如中國的日本，民眾幸福感較去年大升七位至排名第47位；而受疫情困擾的中國大陸，人民幸福感卻以5.8分排第64位，較去年大幅上升八位；至於被指民主自由受壓的香港，以5.3分排名第82位，較去年再跌一位。

先進經濟國家中，美國排第15位，德國排第16位，英國排第19位，法國則頭二十位地位不保，跌至第21位，其去年位置由立陶宛替代。

正處於戰爭的俄羅斯及烏克蘭，分別排70及92位。而得分1.8分的阿富汗，則連續四年排名最低，成為全球最不幸福國家；其次墊底的國家分別是得2.3分的黎巴嫩和得3.1分的西非國家塞拉利昂。

報告由聯合國資助機構「可持續發展解決方案網絡」發表，以受訪國約一千名民眾自我對生活評價等三項得分制定指數，但調查機構會以當地的人均國內生產總值丶社會支援丶預期壽命丶自由丶慷慨及清廉印象等多個變項去分析它們與生活評價調查的關係。