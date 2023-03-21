香港取消放映相關小熊維尼電影

香港/小熊維尼

香港的電影網站周二表示，因技術原因取消了原定於本周在香港上映的英國恐怖電影《小熊維尼之血與蜜》的放映。

廣告 繼續瀏覽後續

香港取消“小熊維尼”恐怖片放映。據路透社今天稱，Moviematic 已報告取消原定周二晚上組織放映這部電影的計畫，並在其社交媒體頁面上報告了取消消息。其他一些網站和媒體也報告了該放映被取消。

中國審查員過去曾針對這部電影的主角審查，該主角最初由英國作家 AA Milne 構思，但因這隻笨手笨腳的熊遭與中國國家主席習近平對照而成為敏感。

據路透社說，這種比較始於 2013 年，當時習近平訪問美國並會見了當時的總統奧巴馬，一些在線評論員抓住了他們與小熊維尼和跳跳虎的某種相似之處。

香港新審查法於 2021 年生效。一些電影被禁止在中國特別行政區放映。香港的審查法禁止“認可、支持、美化、鼓勵和煽動可能危害國家安全的活動”的電影。

在香港受到反政府抗議活動的衝擊後，北京於 2020 年對香港實施了國家安全法。法律規定對任何被視為顛覆、分裂國家、勾結外國勢力和恐怖主義的行為施以懲罰。去年有兩部電影因未能獲得當局批准而被取消參加香港國際電影節。

路透社說，但小熊維尼電影遭取消之際，香港舉辦了巴塞爾藝術展當代藝術博覽會，香港當局熱衷於將這座城市宣傳為一個充滿活力的文化中心。