今年規模最大的沙塵暴襲擊中國北方十八個省區市

沙塵暴

亞洲 – 受冷空氣大風影響，中國北方近日出現今年最大規模沙塵暴，共有十八個省區市受到沙塵暴影響。北京的空污更因此爆表，達到嚴重污染等級。據中國中央氣象台發布的沙塵暴預警，22日日內蒙古中部偏北地區、黑龍江南部、河北西南部、山東西部局部地區仍會有沙塵暴。

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21日凌晨，北京市氣象台就升級發布沙塵暴黃色預警，北京大部分地區最低能見度一度因此小於一公里。

中國中央氣象台首席預報員張濤表示，之所以出現大風沙塵天氣，是因當前大地回暖，日曬使得地表鬆動，春季又恰好是冷空氣大風頻發的季節。

因此，當強風經過蒙古國和內蒙古西部、甘肅等地的沙源地時，會將沙塵捲到空中，隨着低空氣流向東向南傳輸，影響內蒙古以東以南等區域。

但張濤指出，三月以來，中國已出現四次沙塵天氣過程，屬偏多情況，未來需關注四月、五月的天氣情況。

在沙塵暴來襲下，北京市氣象台特別呼籲市民停止露天集會和室外體育活動，減少外出，老人、兒童及患有呼吸道過敏性疾病的人不宜出門；必須外出時，應配戴口罩、紗巾等防塵用品；同時應注意防風、防火等。

此外，甘肅張掖市山丹馬場近日沙塵暴來襲時更形成一堵“沙牆”，百米高“沙牆”滾滾而來。當地市民將拍到的情境放上網指出，“沙牆”行進速度並不是很快，但等到“沙牆”吞沒其居住區後，能見度一度不足十米。