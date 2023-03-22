民主派名宿何俊仁涉干擾證人被撤銷保釋 還押監獄候審

香港/政治

何俊仁(黃圈者)昨日被國安處警員(制服有NSD字樣)拘捕, 今日被撤銷保釋 2023年3月22日

舉辦六四悼念活動逾三十年的前香港市民支援民主聯合會(支聯會)核心成員何俊仁，昨(21日)因涉嫌在保釋期間干擾證人後，今早被法庭撤銷保釋，即時還柙羈留所，等候有關煽動他人顛覆國家政權罪的審訊。

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經過半年的保釋自由日子，71歲的何俊仁昨被警方國安處人員反鎖雙手地拘捕，警方其後只證實，以涉嫌妨礙司法公正為由，在港島區拘捕一名71歲男子，沒有透露詳情。但據本台了解，警方是指何俊仁接觸稍後會在47人民主派初選案中的污點證人趙家賢的家人，意圖干擾證人。

警方認為有關行為違反保釋條件，今早將他押解到西九龍裁判法院提訊，身兼國安法指定法官的總裁判官蘇惠德聽取控辯雙方陳詞後，裁決撤銷何俊仁的保釋。

有份創立支聯會的何俊仁，曾任受壓解散的支聯會多個要職，包括秘書和主席，該會解散時為副主席，與主席李卓人和另一副主席鄒幸彤同被控煽動他人顛覆國家政權罪，正等待排期審訊。

何俊仁之前因參與四次未經批准集會而被判囚10至18個月，部分刑期同期執行，已於去年7月服刑完畢。他兩度申請才於8月22日成功保釋出外等候煽動顛覆案的審訊，但要遵守多項保釋條件，包括不得發放或轉載可能被視為違反《港區國安法》，或危害國家安全罪行的言論或行為，或者聯絡外國官員及議員。

翻查資料，親京傳媒年初曾報道，何俊仁自保釋後，多次與民主黨成員會面，包括李柱銘和劉慧卿。此外，何所屬的律師事務所為九名「47人案」被告的代表律師行，為戴耀廷丶黃碧雲丶黃之鋒丶譚得志丶胡志偉丶黃子悅丶林卓廷丶王百羽及鄒家成等九名被告安排抗辯大律師。