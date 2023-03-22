法新社：北京尋求挑戰美國領導地位

中美關係/中俄關係

俄羅斯總統普京（右）和中國國家主席習近平在克里姆林宮舉行會談後的簽字儀式上合影。2023年3月21日，俄羅斯莫斯科，

從中東到亞洲和烏克蘭，中國正日益將自己定位為美國的制衡力量，挑戰華盛頓的全球領導地位。美中之間，從拉丁美洲到非洲都有激烈競爭，充滿了緊張氣氛。但很少有專家預計短期內會發生動蕩，他們甚至也對北京建立新的世界秩序的能力表示懷疑。

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法新社報道， 3月10日敵對大國伊朗和沙特阿拉伯在北京達成的突破性協議，現在中國的外交又正在調解烏克蘭的戰爭 。中國國家主席習近平本周訪問莫斯科，期間俄羅斯人和中國人歡呼他們的 "特殊關係 "進入 "新時代"，證明了北京對抗美國這個超級大國的攻勢。

習普會上，俄國總統普京對中國版的俄烏和平計畫表示歡迎，稱現在是西方陣營還沒有準備好以此為基礎展開和談。但美國官員顯然對中國為烏克蘭提出的和平建議持懷疑態度，認為這將使俄羅斯軍隊在面對烏克蘭堅定的防禦時在當地遭受無數挫折後得以鞏固。 美國國務卿布林肯(Antony Blinken)周一呼籲 "世界不要被俄羅斯在中國或任何其他國家的支持下做出的按照自己的條件凍結衝突的任何戰術決定所迷惑。“ 布林肯還指出，在國際刑事法院對俄羅斯總統發出逮捕令的三天後，習近平就訪問了俄羅斯，他說這表明中國認為沒有必要 "讓他為在烏克蘭犯下的暴行負責"。

”感興趣的是炫耀“

美國華盛頓智庫威爾遜中心的中國項目負責人羅伯特-戴利分析熱認為，習近平"希望被視為和平締造者並被認真對待"，他說習近平感興趣更多是炫耀，而不是真正採取步驟實現烏克蘭的和平。

美國長期以來一直呼籲北京承擔其在世界上的責任，同時將這個亞洲巨人指定為對全球安全的一個威脅。

在伊朗和沙特宣布和解後，美國官員試圖淡化中國的作用，認為在主要處於美國安全保護傘下的中東地區，中國還遠遠沒有超越華盛頓。美國費城外交政策研究所的詹姆斯-瑞安認為，中國的加入純粹是經濟行為（...）。中國無意為該協議提供安全保障。

替代方案

華盛頓史汀生中心的研究員孫雲指出， "中國人只是在合適的時間和地點有合適的關係”。美國與德黑蘭不再有外交關係，中國利用這個機會做了一個調解人。但是，”事實上，他們不會成為調解人。他們沒有什麼可提供的“。

這位專家補充說，如果問題是中國人是否能夠為當前的世界秩序提供一個替代方案，他認為答案是否定的。

法新社指出，美國處於警戒狀態，正在 "密切關注 "中國的各種外交進展，同時等待喬-拜登總統承諾要求中國總統進行的電話交談。美國特別擔心中國可能向俄羅斯提供武器，這將是華盛頓的一條紅線。

美國外交部長安東尼-布林肯周三參議院聽證會上回答一個問題時說，在烏克蘭戰爭中，中國還沒有 "越過 "向俄羅斯提供致命武器的界限。