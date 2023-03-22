為發展再削市民參與 港府擬豁免部分填海工程「公眾需要」測試 團體憂維港終將消失

香港/建造工程

繼修訂城市規畫條例減少公眾諮詢時間和機會後，港府再擬修訂另一條例，令在維多利亞海港兩岸海濱的工程更易展開，毋須像現時般證明工程須具「凌駕性公眾需要」，並由政府第二高權力的司長級官員審批。曾反對填海的民間組織反對修例，認為這等於廢除已實行十五年的保護海港條款，在官員「自已提議自己批」的情況下，維港將逐步消失；另一環保團體則估計，當局此舉是為融通大灣區的「明日大嶼」填海造地計畫掃除法理障礙。

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發展局昨(21日)向立法會提交文件，計畫明年上半年向立法會提交修訂《保護海港條例》的草案，聲言就加強海港功能丶改善海濱暢達性等工程，合理地「拆牆鬆綁」。根據建議，受惠的，會是海港改善工程和海港內「非永久」填海工程，這些工程毋須受制於「不可填海推定」原則和須具「凌駕性公眾需要」等高測試門檻。

局方的「初步」建議是，可獲豁免的海港改善工程，填海面積不多於0.8公頃，工程類別會以法定清單形式臚列於條例；而非永久性填海工程初步建議面積上限為3公頃，並以3年為法定下限。根據建議，日後獲豁免的工程約有十項，包括台階丶滑道丶浮躉丶海底管道或渠口丶大海排污擴散道丶海水進水口及「與海事構築物相關的同邊構築物或設施」。

局方指，現行程序繁複，會窒礙許多涉及小規模填海丶並對海港影響輕微的小型海港改善項目。不過，當局的文件未有交代司長批準的工程有沒有覆核或推翻機制，只是說，司長審批前會考慮海濱事務委員會及市民意見。公開資料顯示，海濱會由發展局轄下的海港辦事處提供支援。

發展局強調，修例並非為了填海造地供賣地或房屋發展，大規模填海仍要滿足法例原有程序，並繼續由行政會議把關。發言人回應傳媒查詢時亦表明，屬維港都會區延伸部分的交椅洲人工島工程會以現有程序申請填海。

資深新聞工作者梁家權在網台節目上指出，修訂看似只涉及小型工程，但港府日後會否把工程「拆細」以獲得豁免？

曾就維港填海提出司法覆核的保護海港協會副主席徐嘉慎直言反對修例，形容修例有如廢除現行條例，奪取法例賦予市民的把關權力，在擬議的港府自行審批情況下，維港或會遲早消失。

他接受傳媒訪問時指出，在條例保障下，透過訴訟救回約600公頃海港，面積相等於九龍半島，才令維港得以保持現時樣貌。他又質疑港府的修例需要，指2008年至今，協會均支持政府興建海濱長廊丶小碼頭等工程。

環保團體本土研究社亦批評修例範圍遠超實際所需，質疑是以行政權力凌駕於法院2004年的判決，而所謂內部制衡，實質是部門「自己人制衡自己人」，不單止難以令公眾信服，更製造環境令政府日後可以「無差別豁免」公共及私人工程，並為明日大嶼填海工程掃除法理障礙鋪路。

這是發展局短時間內第二次提出修例以加快工程建設，該局去年12月向立法會提交《2022年發展（城市規畫丶土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，建議把城市規畫委員會的公眾諮詢由三輪「精簡」至只剩一輪，發言時間亦有限制，新制預料會令一般項目由「生地」變成可建屋的「熟地」的時間由最少六年減至四年。不過，新例被指令公眾難以表達反對意見。草案現正在立法會的委員會階段討論中，當局期望今年上半年通過草案。