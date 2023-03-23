中國批准第一款國產核糖核酸型新冠疫苗

中國/新冠病毒/核糖核酸疫苗

中國批准第一個國內開發針對新冠病毒的核糖核酸mRNA 疫苗。路透社說，中國一直拒絕使用西方新冠注射疫苗，同時大力支持國內開發研究。該疫苗由制藥商石藥集團推出。

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據路透社說，中國的本土疫苗被認為不如 Moderna 和輝瑞-BioNTech 的mRNA 型疫苗有效。中國拒絕西方疫苗，自2020年初以來，一直在競相開發使用信使 RNA (mRNA) 技術的疫苗。

自去年 12 月突然取消嚴格的清零遏制措施以來，中國各地的感染人數現在急劇下降，這使得新批準的疫苗雖受期待但銷售前景溫和。據科學家表示，這將為中國提供應對未來疫情的加護選擇，並為針對新出現的變種的研發奠定基礎。

據該報道，隨着中國恢復正常並重新開放邊境，中國首個 mRNA 疫苗成功的消息，昨天並沒有在國內社交媒體上引起太大轟動。中國最高領導人上個月已經宣布對新冠病毒疫情取得“決定性勝利” 。

據制藥商石藥集團表示，稱是他們自主研發的mRNA疫苗SYS6006針對Omicron的一些主要變種，其加強劑量對Omicron亞變種BA.5、BF.7、BQ.1.1.、XBB.1.5和CH.1.1在臨床試驗中顯示出良好的中和效果。在 12 月 10 日至 1 月 18 日中國感染激增期間對 4,000 名參與者進行的一項研究中，該疫苗在加強接種後 14 至 28 天顯示出 85.3% 的有效性。

石藥集團沒有透露計畫生產多少劑。它說疫苗可以在 2 到 8 攝氏度的溫度下保存很長時間。

在公布結果和獲得批準的消息後，石藥集團的股價上漲了 7.7%。

路透社引述傳染病專家戴維·海曼 (David Heymann) 說，“mRNA 疫苗是一項重要的新技術，未來將在預防感染方面發揮重要作用。世界衛生組織官員過去曾將 mRNA 疫苗描述為包括中國在內的國家特別是對於弱勢群體的非常可靠的選擇。

據Heymann 說，石藥集團現在必須與世界衛生組織分享這款疫苗數據，這樣聯合國機構也可以評估疫苗在國際市場上的使用情況。