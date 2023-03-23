堪培拉和北京舉行自2019年以來的首次正式防務會議

中澳關係

在北京譴責堪培拉部署核動力潛艇艦隊的計畫幾天後，澳大利亞和中國舉行了防務會談。法新社報道稱，今天（3月23日）澳大利亞方面表示，此次會談 是"在專業氛圍中進行的"，也是兩國國防官員自2019年以來的首次正式會晤。

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據澳大利亞國防部發言人的話說，澳洲官員周三在堪培拉接待了中國人民解放軍（PLA）的一個代表團，雙方就地區安全問題展開對話。

儘管圍繞中國在世界上日益增長的外交和軍事影響力爭論不休，但為期半天的會談是中澳關係在外交凍結後，恢復的最新跡象。

3月13日，美國、英國、澳大利亞宣布合作開發為澳大利亞配備載有巡航導彈的核動力潛艇的長期協議後，中國警告三國正在走上 "一條錯誤和危險的道路"。

在三國締結奧庫斯（AUKUS）聯盟之前，堪培拉取消了購買12艘法國潛艇的合同，這也導致了2021年與法國的外交危機。

澳大利亞計畫購買最多五艘美國核潛艇，然後使用美國和英國的技術建造新型號核潛艇。

這項軍購引發了對購買成本的爭論，因為在未來三十年內，不僅需耗資數千億美元，還是將澳大利亞的國防未來與美國和英國緊密相連的戰略。

澳大利亞中左翼政府自2022年5月上台以來，一直在尋求修復與中國的關係。

澳洲國防部長2022年就與中國軍方將領魏鳳和，在地區會議期間進行了兩次會晤，這次防長對雙方恢復 "正常對話 "表示歡迎，但沒有進一步給出會談的細節。

2020年，在與前保守黨政府發生爭端的高峰期，北京暫停了兩國高級別外交會議，並對大麥、牛肉和葡萄酒等澳大利亞主要出口產品徵收高額關稅。