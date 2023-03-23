《大西洋》雜誌：中東地區格局重新洗牌 北京贏得一局

政治

中東 – 中國斡旋下，伊朗與沙特七年後恢復建交。法國《國際信札》23日援引美國《大西洋》雜誌刊登文章表示， 伊朗與沙特的這項協議可能標誌着中國外交政策的一個轉折點。北京在國際舞台上爭取話語權已經大大得分。《大西洋》雜誌認為，但這種積極主動的外交真的能讓世界變得更安全嗎？目前狀況下誰也沒有明確的答案。

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《大西洋》雜誌表示，超級大國間的競爭往往成為對世界和平與繁榮的威脅。 但有時地緣政治競爭也會促使大國做得好一些，因為互相牽扯。該雜誌認為，無論如何，華盛頓想遏制伊朗的核子野心。伊朗和沙特恢復外交關係使得華盛頓和利雅得的關係受損。

文章認為，主要要看中國在其中起到的作用。 在一項令其所針對的遙遠地區感到驚訝的外交倡議中，北京成功地使中東的兩個主要對手達成了協議。 這可能只是一個開始。 伊朗與沙特的這項協議可能標誌着中國外交政策的一個轉折點，其標誌是北京在其權力仍然有限的地區採取更加積極主動的外交策略。

法國媒體報道說，北京在世界許多國家擁有巨大的經濟和政治影響力，可以用來鼓勵某些國家解決它們之間的衝突並緩和國際緊張局勢。

重要的是，中國是伊朗和沙特阿拉伯的第一大貿易夥伴。 在美國和歐洲，政客們非常希望看到習近平利用他與普京的特殊關係來促使他終結烏克蘭戰爭。

為世界新秩序而戰

文章表示，然而，正是在北京和華盛頓之間的競爭日益激烈的背景下，中國推動的伊朗-沙特協議才真正具有意義。 因為這是中國加速進攻美國力量和建立新世界秩序的一部分。

在這場攻勢中，美國被描繪成一個癡迷於戰爭的國家，它統治着一個不公正的世界秩序，不穩定且無力解決這個星球上的嚴重問題的大國。 中國政府 2 月發布的一份報告譴責“美國的行為對世界秩序和穩定以及所有人的福祉帶來的危險”，其中美國被描繪成一個主導和好戰的力量。